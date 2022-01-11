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Yargıtay'dan emsal karar! İş arkadaşına söylediği sözler işinden etti

#Yargıtay#Tazminat#İş Feshi
Yargıtaydan emsal karar İş arkadaşına söylediği sözler işinden etti

Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, işçinin, mesai arkadaşına ‘beceriksiz’ ve ‘cehalet abidesi’ şeklindeki ifadelerinin geçerli fesih sebebi olduğuna hükmetti.

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İşyerindeki olumsuzlukları dile getiren bir işçi, yönetime gönderdiği elektronik postada bir mesai arkadaşı hakkında ‘beceriksiz ve cehalet abidesi’ ifadesini kullandı. İşveren, mesai arkadaşına o ifadeleri kullanan işçiyi kovdu.

İş Mahkemesi’nde işe iade davası açan davacı işçi, şirkette işçi sıfatı ile kesintisiz olarak çalışmakta iken aynı iş yerinde çalışan 12 işçi ile birlikte haksız olarak işverence feshedildiğini, fesih gerekçesi olarak üst düzey yöneticilere atılan e-postada yer alan ifadelerin gösterildiğini kaydetti.

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Davalı şirketin sunduğu gerekçelerin hukuki dayanaktan yoksun ve kötü niyetli olmakla birlikte iş akdinin haklı nedenle feshettiği iddiasının kabul edilebilir yanının bulunmadığını öne sürdü. Feshin asıl nedeninin müvekkili ile beraber çalışan ve iş akdi feshedilen 12 işçinin sendika üyesi olduğunu hatırlattı. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay girdi.

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Yüksek Mahkeme kararında; davacının imzasının da bulunduğu yazıda üretim müdürüne hitaben, ‘beceriksiz ve cehalet abidesidir. Sıralayacak olursak bunlar kim, neden ve neye göre seçtiğini merak etmekteyiz’ ifadelerinin yer aldığına dikkat çekildi.

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Kararda şöyle denildi: “Mevcut bu ifadeler, işverenin yönetim şeklini ve uygulamalarına makul eleştiri boyutunu aşıp, hakkında bu ifadeleri kullandıkları kişiyi, iş becerisi ve bilgisinin yetersiz olduğunu ağır bir dille eleştirmeleri sebebi ile rencide eder nitelikte olduğu ortadadır. Şeref ve namusuna dokunacak sözler kapsamında bulunmadığı ve bir tartışma sırasında kişinin yüzüne karşı söylenerek gerginlik yaşanmasına, tartışma veya kavgaya sebep olmadığından, yani sözün muhatabına söylenmemesinden ötürü sataşma boyutuna da ulaşmadığından, eylemin haklı fesih sebebi oluşturacak nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak makul eleştiri boyutunu aşıp, kaba ve kişiyi rencide eder mahiyette olması, çalışma adabına yakışmayan söz ve davranışlar sebebi ile bu kişilerin, rencide edici şekilde ağır ve kaba bir biçimde eleştirdikleri kişi ile aynı ortamda çalıştırılmalarının işverenden beklenemeyecek olması da gözetilerek feshin geçerli bir sebebe dayandığı yönünde Bölge Adliye Mahkemesi’nin iki farklı dairesinin iki farklı kararı vardır. Davacı avukatı tarafından sunulan uyuşmazlığın giderilmesi talep dilekçesinde belirtilen ve dilekçeye ek olarak sunulan kararlar arasındaki çelişkinin giderilmesi talebi yerindedir. Bir kişinin beceriksiz ve cehalet abidesi olarak nitelendirilmesi, o kişinin bulunduğu görevi yürütebilecek beceriye, gerekli bilgi birikimi ve donanıma sahip olmadığı anlamına gelmektedir. Tüm bu açıklamalar karşısında, Bölge Adliye Mahkemelerinin kesin nitelikte olan başvuru konusu kararları arasındaki uyuşmazlığın açıklanan gerekçe doğrultusunda giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. İşçinin, işverenin bir başka işçisine yönelik sarf ettiği “beceriksiz ve “cehalet abidesi şeklindeki ifadelerin geçerli fesih sebebi teşkil etmesi gerektiğine ve uyuşmazlığın bu şekilde giderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

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