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Ekonomi
Haber Giriş: 07.06.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor

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Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde ve başkanlığın hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 279 sürekli işçi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla ve Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne - Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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