Yardımlar kısıtlamaya takılmayacak

Vatandaşa sağlıklı gıda alternatifleri sunan Tarım Kredi Kooperatifleri, ürünlerinin ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için PTT ile işbirliğine gitti. Bu kapsamda kooperatif ürünlerinden hazırlanan bir yardım kolisi, PTT iştiraki olan yerli e-ticaret sitesi ePttAVM üzerinden satışa sunuldu. İsteyen hayırsever vatandaş, kooperatif ürünlerini içeren yardım kolisini internetten sipariş edebilecek. PTT Kargo da, sokağa çıkış kısıtlaması bulunmayan personelle yardımı evlere ulaştıracak. Ramazan paketinde kooperatif ürünlerinden bulgur, mercimek, nohut, salça, makarna, tel şehriye, küp şeker, çay, un, fındık kreması ve zeytin yer alacak. Koronavirüs salgının ortaya çıktığı günden bu yana PTT Kargo çalışanları maske dağıtımı, evlere maaş götürülmesi gibi birçok organizasyonda görev aldı.