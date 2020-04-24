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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yardımlar kısıtlamaya takılmayacak

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Yardımlar kısıtlamaya takılmayacak
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İçişleri Bakanlığı’nın dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması, ramazan ayının ilk iki gününü kapsayınca, yardım kolilerinin vatandaşlara ulaştırılması için belediyeler seferber olurken, birçok kurum da bu konuda çözüm üretmeye başladı.

Vatandaşa sağlıklı gıda alternatifleri sunan Tarım Kredi Kooperatifleri, ürünlerinin ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için PTT ile işbirliğine gitti. Bu kapsamda kooperatif ürünlerinden hazırlanan bir yardım kolisi, PTT iştiraki olan yerli e-ticaret sitesi ePttAVM üzerinden satışa sunuldu. İsteyen hayırsever vatandaş, kooperatif ürünlerini içeren yardım kolisini internetten sipariş edebilecek. PTT Kargo da, sokağa çıkış kısıtlaması bulunmayan personelle yardımı evlere ulaştıracak. Ramazan paketinde kooperatif ürünlerinden bulgur, mercimek, nohut, salça, makarna, tel şehriye, küp şeker, çay, un, fındık kreması ve zeytin yer alacak. Koronavirüs salgının ortaya çıktığı günden bu yana PTT Kargo çalışanları maske dağıtımı, evlere maaş götürülmesi gibi birçok organizasyonda görev aldı.

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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