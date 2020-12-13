‘Yaptıklarımızı anlatmaya veri merkezleri yetmez’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe sunumunda konuşma yaptı. Varank, muhalefet vekillerinin eleştirilere cevap verirken tansiyon yükseldi. 18 senede tek bir fabrika kurulmadığını iddia eden konuşmacılar olduğunu belirten Varank, “El insaf diyorum. Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı Yaptıklarımızı anlatmaya kalksak buna ‘terabayt’lar yetmezler, veri merkezleri yetmez. Ne yazık ki gayret ve özveriyi hiçe sayıp Türkiye’nin otomobili projesine kulp takmak için kendilerini komik duruma düşürenler var. ‘TOGG’un şu parçası buradan alınıyormuş, bu parçası şuradan alınıyormuş’ diyerek âdeta cehaletlerini sergiliyorlar. ‘Fikrî mülkiyet hakkı nedir?’ sorsanız inanın bunlar bilmezler. Aslında, biz bu tavra yabancı değiliz. Biliyorsunuz, teröristlere kök söktüren SİHA’larımızın içinde motoru yerli değil diye yaygara koparıyorlardı. Bu tavır çok sığ” dedi.



‘ÜRETİM CAHİLİ’

“Tam da burada size çarpıcı bir örnek göstermek istiyorum. Bu bir elektronik kontrol ünitesi. Mercedes kamyonlarında kullanılıyor. Kocaeli’de bir firmamız bu elektronik kontrol ünitesini geliştirdi, üretti ve Mercedes’e satıyor” diye Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu Türk malı ürün Mercedes kamyonlarda kullanılıyor. Peki, siz başka ülkelerde buna benzer bir tartışmaya şahit oldunuz mu? Mesela, Alman Parlamentosu’nda milletvekilleri ‘Mercedes kamyonlarında Türk ürünleri kullanılıyor, Mercedes yerli ve millî değil, Mercedes Alman markası değil’ dediğini hiç duydunuz mu? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tavra şahit olamazsınız ama Türkiye’deki muhalefetten her gün bunları duyabilirsiniz çünkü bunlar üretim cahili üretim.”

SERİ ÜRETİM

Irk, dil, din ve kimliğe göre sürekli sermaye faşistliği yapan bir siyasi anlayışın bir tek Türkiye’de mevcut olduğunu kaydeden Varank, “Ama bu normal eğer ortada ‘Bize oy veriyorsanız öğretmensiniz ama Cumhur İttifakı’na oy veriyorsanız öğretmen değilsiniz’ diyen faşist bir genel başkan varsa bu tavır normal. Buradan başörtülüleri attığınız zamanlar aklınıza geldi herhâlde. İşte yoğun bakım solunum cihazımız. 10 günde bu cihazı seri üretim aşamasına getirdik. 5 bin cihazı ihraç ettik. Bakınız, muhalefetin kafası karışık, yurt dışına eğitime gidenlere ‘beyin göçü’ diyorlar, yurt dışından getirdiğimiz araştırmacılara ‘ithal araştırmacı’ diyorlar” diye konuştu.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Varank’ın konuşmasına muhalefet milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, Bakan Varank’a “Sayın Bakan bu üslubunu sürdürürse biz İç Tüzük kaynaklı haklarımızı kullanırız. Haddini bil. Edepli konuş. ‘Bunlar bilmez’ ne demek? Sen kimsin? Terbiyeli konuşacaksın” dedi. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan, Altay’ın “Ara ver” isteğine “Dünyayı yaksanız durdurmam, devam edin” karşılığını verdi. Bakan Varank da “Gerçekten, biraz demokrasiyi özümsemenizi bekliyorum. Devlet bütçesinden bu sıraların yenilenmesi için milyonlar harcandı” dedi.