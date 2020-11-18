Yapısal reformlar hayata geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamu gideri ve gelirlerinin kalitesinin yükseltilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceklerini söyledi.

Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, salgın ile mücadelede en önemli destek unsurunun iktidarları döneminde bütçe disiplini ile elde edilen kamu mali alanının büyüklüğü ve kamu borcunun seviyesi olduğunu ifade etti.

MANEVRA ALANI

Elvan, “Bu unsurlar salgınla mücadelede ülkemize önemli bir manevra alanı sağlamıştır. Bunun değerinin bilincindeyiz ve salgın ile mücadelenin hemen sonrasında bu manevra alanını yeniden tesis için dikkatli çaba sarf edeceğiz” dedi.

DENGELİ BÜYÜME

2020 yılının ikinci yarısında ekonomik aktivitede görülen toparlanma eğiliminin devam ederek 2021 yılında da sürmesini ve büyümenin hem yurtiçi talep hem de yurtdışı talep kaynaklı dengeli bir görünüm sergileyerek yüzde 5.8 seviyesinde gerçekleşmesini hedeflediklerini söyleyen Elvan, “Mal ve hizmet ihracatındaki artış sonucunda sanayi katma değerindeki büyümenin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesini aşması bekliyoruz. İç talepteki toparlanma, dış talepteki iyileşmenin devamı ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz. Bu büyüme süreci makroekonomik istikrarı koruma ve enflasyon ile mücadele çabalarımız ile çelişmeyecek şekilde kurgulanacak ve kontrol edilecektir” diye konuştu.



Elvan, program döneminde para, maliye ve gelirler politikalarının eş güdümü ile enflasyonun kalıcı olarak düşük haneli seviyelere indirilmesinin temel hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

KARARLI ADIMLAR

Bakan Elvan, “Bu politika çerçevesi ile enflasyonun 2023’te yüzde 5 seviyelerine düşmesi beklenmektedir” diye konuştu. Elvan, ekonomi politikalarının sürdürülebilir, büyüme ve istihdam artışı ana gayesi ile kurgulandığını dile getirerek, “Bu ana gaye doğrultusunda finansal istikrarın güçlendirilmesi, enflasyonun aşağıya çekilmesi, mali disiplinin tam anlamıyla tesis edilmesi, üretim kapasitemizin ihracata dönük, yenilikçi bir yapıya dönüşmesi için kararlı adımlar atılacaktır” dedi. Elvan, şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacakları ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Elvan, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, “24 saat kapımız açık” mesajı verdi. Bürokratlarına da “‘Arkadaşlar öncelikle beni eleştireceksiniz’ dedim. Eğer siz bana, ‘Doğrusunu siz bilirsiniz’ derseniz ‘ben sizinle çalışmam’ dedim” şeklinde konuştuğunu anlattı.

TOPARLANMA DÖNEMİNE GİRECEĞİZ

Önümüzdekİ dönemde küresel salgının etkilerinin azalacağı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemine girileceğini belirten Elvan, “Bu süreçte fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini koruyacak, para ve maliye politikalarında eşgüdümü artıracak, yatırım ortamını iyileştirecek, üretim odaklı gelir oluşturma potansiyelimizi yükseltirken salgının olumsuz etkilerini giderecek ekonomik ve sosyal dönüşüm programlarını da hayata geçireceğiz. Politikalarımızın hazırlık ve uygulama süreçlerinde ilgili tüm tarafların katkılarına önem verecek, istişareye dayalı katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz” diye konuştu.

TÜM TARAFLARLA İŞBİRLİĞİ HALİNDE OLACAĞIZ

Vergİ politikalarının belirlenmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması ve vergi uygulamalarında başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde olacaklarını vurgulayan Lütfi Elvan, şunları kaydetti: “Bir yandan salgınla mücadele ederken diğer yandan ülkemizin büyüme potansiyeline ve istihdama katkı sağlayacak yatırımları artırmaya devam edeceğiz.

Bu kapsamda 2021 yılında, altyapıya yönelik kamu yatırımları vasıtasıyla özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarına önemli katkı sağlanacaktır. Nitekim bir önceki yıl sermaye giderlerine bütçemizden 56.6 milyar lira ayırmışken bu yıl söz konusu rakamı yüzde 83 artışla 103.7 milyar lira seviyelerine taşıyoruz. Hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamu gider ve gelirlerinin kalitesinin yükseltilmesi konusunda yapısal reformları da hayata geçireceğiz.

Yatırım ödeneklerinde artırılan kaynaklar başta demiryolu, sulama, eğitim, sağlık, Ar-Ge ve OSB yatırımları olmak üzere üretimi, verimliliği ve istihdamı destekleyecek sabit sermaye yatırımları için kullanılacaktır. Sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye, güvenlikten ulaştırmaya kadar her alanda devletimizi ve ekonomimizi güçlendirecek, vatandaşlarımızın refahını artıracak yatırımları birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz.”