Yapılandırmadan 22.7 milyar lira geldi

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Bakanlık, eylül ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Bütçe gerçekleşmeleri içinde yer alan bilgiye göre 30 Eylül tarihi itibariyle son yapılandırmadan 22 milyar 736 milyon lira gelir geldi. 2020 yılının kasım ayında çıkarılan ve taksit ödemeleri devam eden 7256 sayılı yapılandırmadan ise gelen kaynak 21.2 milyar lira oldu.

1 KASIM TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON GÜN

Geçen yıl kasım ayında 7256 sayılı yasayla vergi ve prim borçlarına yapılandırma imkânı getirildi. Bu yasa çerçevesinde borçlarını yapılandıranların taksit ödemeleri devam ediyor. 5. taksit ödemesi 30 Eylül’de yapıldı. Bu yıl haziran ayında çıkarılan 7326 sayılı yasanın ise başvurusu 30 Eylül tarihinde bitti. 7326 sayılı yasanın ilk taksit ödemesi için 1 Kasım son ödeme günü. Başvuru ve ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanı kararı ile uzatıldığı için ilk ve ikinci taksit ödeme süresi aynı aya denk geldi. İkinci taksit ödeme süresi de 30 Kasım’da sona erecek. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksidin zamanında ve tam ödenmesi gerekiyor.

AKARYAKIT ÖTV’Sİ YÜZDE 41.7 GERİLEDİ

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EYLÜL ayı itibariyle özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 9 geriledi. Bu gerilemenin en önemli nedenlerinden birisi petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV’deki azalmadan kaynaklandı. Ocak-eyül itibariyle bu kalemden elde edilen gelir yüzde 41.7 geriledi. Geçen yıl ocak-eyül ayı itibariyle 50.6 milyar lira gelir elde edilirken, bu yıl ocak-eylül döneminde 29.5 milyar liralık gelir elde edildi. Geçen yıl eylül ayında 6.7 milyar lira elde edilirken, bu yıl 3.3 milyar liraya geriledi. Eylül ayı itibariyle gerileme yüzde 51 düzeyinde oldu. Bütçede yıllık hedef 75.7 milyar lira olarak öngörülmüştü. Eşel mobil sisteminden dolayı 52 milyar liralık bir vergi gelirinden vazgeçildiği dile getiriliyor. Akaryakıttan alınan ÖTV’de sınıra gelindi. Geçtiğimiz günlerde benzine 37 kuruş zam gelmiş, 23 kuruşluk kısmı eşel mobilden karşılanmıştı. Motorinde ise ÖTV’de sınır geçildiği için 41 kuruş zam gelmiş ve pompaya yansıtılmıştı.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ HEDEFİ AŞTI

BU yılı için bütçede 1.4 milyar lira gelir gelmesi beklenen dijital hizmet vergisi hedefleri aştı. Eylül ayında 304 milyon lira gelir gelen bu kalemden ocak-eylül döneminde elde edilen gelir 1.9 milyar lirayı buldu. Dijital hizmet vergisi 7 Aralık 2019 tarihinde çıkarılan 7194 sayılı yasaya dayanıyor. Uygulama 1 Mart 2020 tarihinde başladı. Düzenleme ile dijital ortamda sunulan her türlü reklam, içerik satışı gibi hizmetler vergiye dahil hale getirildi. Hasılat üzerinden yüzde 7.5 oranında vergi alınıyor.