Yapılandırmadan 18.3 milyar lira geldi

Mayıs ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53.5 artarak 104.6 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 38 artışla 117.9 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Twitter hesabında, “Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor. Cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuzu işaret ediyor. Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

VERGİ GELİRLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı mayıs bütçe gerçekleşmelerine göre vergi gelirleri mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66.9 artarak 92.3 milyar lira oldu. Vergi türleri itibarıyla mayısta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 69.2, kurumlar vergisi yüzde 29.3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 633.2, özel tüketim vergisi yüzde 17.6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 36.5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 122.5, damga vergisi yüzde 54.7, harçlar yüzde 108.4, diğer vergiler tahsilatı yüzde 86.9 arttı. Geçen yıl pandemi etkileri nedeniyle KDV beyannameleri ertelenmişti. Ancak yetkililer yurtiçi mallar üzerinden alınan KDV’deki artışın ekonomik canlanmanın etkisi olduğunu belirtti. Yurtiçi mallar üzerinden alınan KDV mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 633.2 artarak 10.1 milyar lira olarak gerçekleşti. İthalde alınan katma değer vergisi de yüzde 122.5 yükseldi ve 18.2 milyar lira gelir getirdi. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV yüzde 197.3 artarak 4.2 milyar liralık gelire ulaştı. Alkollü içkilerden alınan ÖTV yüzde 68.7 artarken eşel mobil uygulamasının etkisiyle petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV yüzde 51.8 azaldı. Geçen yıl kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yapılandırma yasasından ise 31 Mayıs tarihi itibarıyla 18.3 milyar liralık gelir elde edildi. Dijital hizmet vergisi ise 188.4 milyon lira olarak gerçekleşti.

EMEKLİLERE İKRAMİYE

Mayısta faiz harcamaları geçen yılın aynı ayına göde yüzde 44.3 artışla 13.9 milyar lira, faiz hariç harcamalar ise yüzde 37.2 artışla 103.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenmesi cari transferler kaleminde artışa neden oldu. Geçen yıl nisanda yapılan bu ödemeler bu yıl mayısta gerçekleştirildi ve 12.4 milyar liralık ödeme yapıldı. Yatırım kalemi olan sermaye gideri ise mayısta geçen yıla göre yüzde 92.6 artarak 9.8 milyar lira oldu.

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