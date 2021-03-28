Yapılandırmada 2. taksitte son gün 31 Mart

‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’ kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 1 Şubat’ta, yapılandırılan borçların 1. taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre de 1 Mart’ta dolmuştu. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşların da 2. taksit ödemelerini 31 Mart’a kadar ödemeleri gerekiyor. Kanunda, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilmesi için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak yatırılması şartı bulunuyor. Bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

AVANTAJ SAĞLANACAK

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının 2. taksit ödeme süresi içinde yani 31 Mart’a kadar ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek. Buna göre, bu tutarlara katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE tutarı üzerinden hesaplanan tutara yüzde 50, idari para cezalarının aslına yüzde 12.5 indirim yapılacak. Ayrıca mükelleflere, peşin ödeme seçeneğini tercih ettikleri halde, borçlarını süresinde ödememeleri veya eksik ödenmeleri durumunda da ikinci bir imkan sağlanıyor. Buna göre, mükelleflerin, borçlarını peşin ödeme tutarı ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile en geç ilk taksiti izleyen ay sonuna yani 31 Mart’a kadar ödemesi durumunda, yapılandırma hakkı devam edecek.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Borçlar, borçlunun tercihlerine göre, İnteraktif Vergi Dairesi’nden, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mobil uygulamasından, ‘www.gib.gov.tr’ adresindeki ‘Borç Sorgulama ve Ödeme’ bölümünden 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Borçlar, vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ya da PTT şubelerinden de yatırılabilecek.

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