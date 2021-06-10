Yapılandırma fırsatları başladı

30 Nisan 2021 itibarıyla kesinleşmiş, vergi, harç, prim borçları ile cezaların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa dün yürürlüğe girdi. Yasayla vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılarak yeni borç hesaplanacak. Vergi aslına bağlı cezaları (vergi ziyaı) tamamen silinecek.

YÜZDE 90 İNDİRİM

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’si silinecek. Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılacak. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim olacak. Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12.5 indirim yapılacak.

MATRAH ARTTIRIMI

Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), 2016 takvim yılı için yüzde 35, 2017 takvim yılı için yüzde 30, 2018 takvim yılı için yüzde 25, 2019 takvim yılı için yüzde 20, 2020 takvim yılı için yüzde 15 oranından az olmamak üzere arttıracaklar. Arttırılan matrahlar yüzde 20 oranında vergilendirilecek. Vergilerini düzenli ödeyen mükellefler için ise oran yüzde 15 olacak. Borcunu taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Taksitler ikişer aylık dönemde ödendiği için 36 aya kadar vade söz konusu olacak. Vergi borçları için ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül, sosyal güvenlik prim borçları için ise 31 Ekim 2021’de dolacak.

ARAÇ MUAYENESİNDE AVANTAJ

ARAÇ muayene ücretini yaptırmayanlar yasa kapsamından yararlanmak isterlerse yüzde 5 faiz yerine yüzde 0.75’lik faiz avantajından yararlanabilecekler. A plakalı bir otomobilin 26 Ağustos 2016 tarihinde araç muayene süresi dolmuş olsun. 15 Ekim 2021 tarihinde araç muayenesini yaptırmak istediğinde, 2021 yılı için 372.88 liralık muayene ücretini ödeyecek. Yüzde 5’lik gecikme faizi olsaydı 1.099 lira da gecikme ücreti ödeyecekti. Yeni yasaya göre 0.75’lik faiz dikkate alındığında fazladan ödemesi gereken tutar 85.05 lira olacak. Böylece toplam ödenecek tutar 457.93 lira olurken, bin 99 liradan vazgeçilecek.

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