Yapılandırma düzenlemesi için tanıtım atağı

Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin mükelleflere anlatılması amacıyla bir tanıtım kampanyası başlatırken, atılacak adımlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına uygun yürütülecek.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında tanıtım kampanyası yürütecek.



Kampanyayla yapılandırma imkanının daha çok kişiye anlatılması ve mükelleflerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor.



Bu kapsamda, yazılı ve görsel içeriklerden yararlanılacak. Kampanya için afişler, rehberler ve broşürler hazırlanırken, video, slider, pop-up gibi görsel tanıtımlar da yapılacak. Ayrıca, tüm sosyal medya platformlarında kampanyaya ilişkin paylaşımlarda bulunulacak.



Hazırlanan yazılı ve görsel içerikler, kurumun "www.gib.gov.tr" resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Ayrıca abonelere e-posta ve mobil uygulama kullanıcılarına anlık bildirim gönderilerek, kanunun kapsamına ilişkin kamuoyu ve mükellefler bilgilendirilecek.



Kampanyanın ilk gününde 700 bin aboneye e-posta metni gönderilirken, 1 milyon 387 bin kullanıcıya da Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından anlık bildirim yapıldı.



Kampanya süresince vatandaşlara, kesinleşmiş borçlara ilişkin yapılandırmanın kapsamı, avantajı ve başvuru süresine ilişkin bilgi verilecek.



Hazırlanan tanıtımlarda "Yapılandırma vakti", "Vergi borçlarınızı yapılandırın, hem siz kazanın hem Türkiye kazansın" sloganları kullanılacak.



Geçmiş yıllardaki yapılandırma kampanyalarının sembolü olan "gülen emoji" figürü bu yıl da kullanılacak ancak gülen emoji figürüne bu yıl salgın nedeniyle maske takıldı.



TELEFONLA BİLGİ ALINABİLECEK



Vatandaşlar, yapılandırma düzenlemesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının çağrı merkezi Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) de arayabilecek. VİMER, mükelleflerin detaylı sorularını cevaplandırarak bilgi verecek.



Kampanyada, daha geniş kitleleri ilgilendiren kesinleşmiş vergi ve cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi borçları için ayrı ayrı tanıtım çalışmaları da yapılacak. Bu borçlar konusunda broşürler ve videolar hazırlanacak.



Başkanlık, yapılandırma kanununa ilişkin tebliğ çalışmasını da yürütürken, düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından bu konuda da bilgilendirme yapılacak.



BORÇLU MÜKELLEFLERE HATIRLATMA



Borçlu mükelleflere, gruplarına göre SMS ile yapılandırma hakkında bilgilendirme ve hatırlatma yapılacak.



Kampanya, başvuru süresinin son günü olarak belirlenen 31 Aralık 2020'ye kadar devam edecek.



Öte yandan mükelleflerin, yeniden yapılandırma düzenlemesine ilişkin doğru bilgileri alması için kurumun resmi internet sitesini ve doğrulanmış (mavi tikli) sosyal medya hesaplarını takip etmesi önem taşıyor.