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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:54,Son Güncelleme:/

Yapı izin istatistikleri açıklandı

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Yapı izin istatistikleri açıklandı
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Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, geçen yıl 2018'e göre yüzde 48,3 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Aralık 2019 dönemine ilişkin "yapı izin istatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, geçen yıl 2018'e kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 48,3, bunların yüz ölçümü yüzde 52,4, değeri yüzde 43,8, daire sayısı yüzde 53,9 azaldı.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 70,5 milyon metrekare oldu. Bunun 34,4 milyon metrekaresi konut, 23,2 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 12,9 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak hesaplandı.

Kullanım amacına göre 45,1 milyon metrekareyle en yüksek payı, 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Bunu 6,1 milyon metrekareyle kamu, eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşlarının binaları izledi.

İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ AZALDI

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde, bina sayısı geçen yıl 2018'e göre yüzde 26,6, yüz ölçümü yüzde 14,5, daire sayısı yüzde 17,8 azalırken, değeri yüzde 0,2 yükseldi.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 149,3 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 85 milyon metrekaresini konut, 33,2 milyon metrekaresini konut dışı alanlar ve 31,1 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 114,1 milyon metrekareyle en yüksek paya 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 9,9 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları izledi. 

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