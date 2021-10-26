Yapı denetimci başkana bakanlıktan ceza

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Kendisine de bu süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almama ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmama cezası verildi. Genç’in, denetlediği bir binada müteahhitin kolon sayısını eksiltilmesine, buna karşın fazla kat çıkmasına göz yumduğu iddiasıyla ceza aldığı belirtildi. Birinci derece deprem kuşağında yer alan Hatay’ın Antakya ilçesi, Akasya (Saraycık) Mahallesinde yapılan ve Nizam Yapı Denetimce denetlenen 9 katlı binaya ilişkin süreç, bir şikayetle başladı.

DURUMU TESPİT ETTİK

Nizam Genç, “2016 yılında inşasına başlanan 9 katlı binanın, 4. bodrum katında müteahhit 3 kolonu eksik yapmış. 25 Ocak 2016 tarihli denetimimizde durumu tespit edip, aynı gün Antakya Belediye Başkanlığına yazılı olarak bildirdik. Kış şartları nedeniyle müteahhit yapımı durdurmadı ama bu süreçte plan tadilatı için başvuru yaptı. Gereksiz görülen 3 kolonun eksiltmesi ile bodrum katın konut ve dükkana çevrilmesini içeren tadilat onaylanırken, inşaat bitiminde iş bitirme belgesi ve son olarak da oturma izni anlamına gelen iskan da verildi. Türkiye’de Yapı Denetim Kanunun çıkması için uğraşan isimlerden biriyim, Hatay’ın en prestijli binalarının denetimini yaptım, evinde huzurla uyuyorum. Bu binada da çoluk çocuğumla güvenli yaşarım” diye konuştu.

İTİRAZ EDECEĞİM

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Genç, “Binanın projeyle uyumlu olduğuna ve sağlamlığına ilişkin geçen hafta mahkemeden bilirkişi talep ettim. Raporunu bu hafta verecek. Bu raporla birlikte Ankara İdare Mahkemesi’ne cezanın iptali için itiraz edeceğim. 5 yıl önce yaptığım bir binaya ilişkin, haksız bir şekilde gelen bu cezayı anlamış değilim. Büyütme, küçültme, bir milim eksik fazla, hiç bir yanlışım yok. 50 yıl sonra da denetleseler bina sapasağlam ayakta olur” dedi. Birlik başkanlığı görevinizden istifa edecek misiniz, sorumuza Genç, “Niye edeyim? Benim şirketim kapatılmadı, faaliyet durdurma verildi. Ki bu haksız bir ceza buna da itiraz edeceğim” dedi.

HAYATİ RİSKLER YOK

Bakanlık oluruyla 21 Eylül’de kesinleşen ceza, 22 Eylül’de Resmi Gazete’de ilan edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, cezanın kolon eksiltmeden ve bina yüksekliğinin projeye uygun olmamasından verildiğini ancak bunun binanın statik hesaplarını etkilemediğini, yapılan inceleme ve hesaplamalara göre binanın güvenlik sorununun bulunmadığını, zaten böyle bir durumda boşaltılması gerektiğine dikkat çektiler. Yetkililer, her bir yapı denetim şirketinin yılda 8 ani denetimden geçtiğini, bunların 6’sının şantiye, 2’sinin büro denetimi olduğunu belirterek, “Bunlar dışında vatandaştan, çalışanlardan isimsiz şikayetler gelmişse, belediyelerden bildirim varsa da denetim yapıyoruz. Projede ne yazıyorsa onun uygulanmasını istiyoruz. Kat yüksekliği 2.90 ise 3 metre olamaz, diyoruz. Nizam Genç’in denetlediği binada da kaçak kat çıkma yok ama yükseklikte farklılık var. Kolon eksiltme var ama tüm bunlar binanın güvenliği, oturanların hayati riski anlamına gelmiyor” dediler.