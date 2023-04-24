Yapay zekâdan dönüş imkansız

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Yapay zekâ sohbet robotlarında bugün tüm gözler OpenAI’ın ChatGPT’sinde olsa da geçtiğimiz yıl Google’ın LaMDA’sı yapay zekâyı gündemde üst sıralara taşıdı. Google sadece LaMDA ile değil Bard ve şirketin çatı kuruluşu Alphabet’in geliştirdiği AlphaCode’la da iddiasını sürdürüyor. Google CEO’su Sundar Pichai, toplumun yapay zekânın hızlı ilerlemesine hazır olmadığını ima eden açıklamalar yapsa da şirket, bu alandaki çalışmalardan geri durmuyor. Teknolojik bir gelişmede gözlerin ilk çevrildiği isimlerden biri olan Elon Musk da geçtiğimiz haftalarda “Yapay zeka çalışmalarına 6 ay boyunca ara verilmeli” mesajı vermişti. Musk, bu mesajın üzerinden uzun zaman geçmeden “TruthGPT” ismini verdiği bir yapay zekâ platformununun duyurusunu yaptı.



300 MİLYON İŞ ETKİLENECEK



Goldman Sachs’ın son raporuna göre, dünya çapında 300 milyon işin yapay zekâ ve otomasyondan etkileneceği ifade ediliyor. Sohbet robotlarının körüklediği yapay zekâ tartışmalarına ilişkin Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Columbia Business School Araştırmadan Sorumlu Dekan Yardımcısı Oded Netzer bu konuda geç kalındığını belirterek, “Yapay zekâyı durdurmak için etkili bir yöntem olduğunu ya da 6 ayın bir düzenleme için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Karar vericilerin yapay zekânın kötü kullanımını engellemek için bugün değil, dün çalışmaya başlamaları gerekiyordu” dedi. Netzer olumsuz bir tablo çizmezkten kaçınarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok iş yapay zekâdan etkilenebilir. Ancak bazı işler için durum daha farklı olabilir ve yapay zekânın yaptığı işler bize başka şeyler için zaman kazandırabilir. Kodlamayı ele alalım; yapay zekâya olan talep bu alandaki ihtiyacı artıracak ve programlar için de artan bir işgücü talebi yaratacak. Son 6 aydaki ilerleme gerçekten hızlı oldu. Yapay zekânın ekonomiler üzerindeki etkisi muhtemelen daha da genişleyecek. Sosyal medyanın da yanlış bilgilendirme gibi toplumsal birtakım etkileri var. Sosyal medya örnek alınarak yapay zekâ tarafındaki düzenlemeler üzerinde çalışılabilir.”

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AVRUPA’DA İLK TAŞ İTALYA’DAN GELDİ

- YAPAY zekâya ilk yasak İtalya’dan geldi. ChatGPT’yi yasaklayan İtalya, gerekçe olarak

yasal bir dayanak olmadan kişisel verilerin toplu şekilde kullanımını gösterdi.



- Eğer OpenAI 20 gün içinde endişeleri gideremezse 20 milyon Euro veya yıllık gelirin yüzde 4’ü kadar para cezası ödeyebilir.



- İNGİLTERE de Yapay zekâ düzenlemesi için kolları sıvadı. Hükümetin yeni düzenlemeleri kısıtlama içermese de yapay zekâ araçlarının sorumlu bir şekilde geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.



- AB’de konuyu dikkatlice izleyen diğer bir ülke Almanya olurken; bölgede yapay zekâ yasası olarak bilinen kurallara göre yapay zekânın altyapı, eğitim, kolluk kuvvetleri ve yargı sisteminde kullanımının büyük ölçüde kısıtlanabileceği kaydediliyor.



- KATI kurallarıyla bilinen Çin, Rusya ve İran gibi ülkelerde ChatGPT’nin kullanımı söz konusu değil. Çin’de ise ChatGPT’ye alternatif çalışmalar sürüyor.



- ABD’de ise bu alanda atılan henüz kayda değer bir adım yok.