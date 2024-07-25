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Yapay zekâ yetenekleri için tersine göç planı

Güncelleme Tarihi:

#ULUSAL Yapay Zeka Stratejisi#Tersine Göç#Techvisa Programı
Yapay zekâ yetenekleri için tersine göç planı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 07:00

ULUSAL Yapay Zeka Stratejisi’nin 2024-2025 dönemini kapsayan eylem planı güncellendi. 11’inci Kalkınma Planı ile 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan belge, Türkiye’nin 2025 yılına kadar yapay zeka alanında yürüteceği çalışmalar için yol haritası niteliğinde.

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Yol haritasında şu adımlar yer alıyor:

ETİK STANDART BELİRLENECEbK

Eylemler kapsamında, “TechVisa Programı”yla yapay zekâ alanındaki yetenekli bireylerin Türkiye’ye çekilmesine yönelik mekanizmalar hayata geçirilecek. Türk diasporasında yapay zekâ alanında çalışan akademisyenler ve uzmanlar da bu ekosistemle buluşturulacak.

Yerli geliştirilecek üretken yapay zeka modellerine (LLM, LAM) ilişkin teknik ve etik standartları belirlemek üzere uzman komite kurulacak.

Türkçe büyük dil modeli geliştirilecek ve tüm ekosistemin katkısını almak amacıyla Türkçe Büyük Dil Modeli Topluluğu oluşturulacak. Bu modellerin geliştirilmesinde Türk cumhuriyetlerinden veri temin edilmesi ve modelin bu ülkelerde kullanımı için işbirliği mekanizmaları geliştirilecek.

Kendi büyük dil modelini geliştiren ülkeler veya bu konudaki küresel firmalarla bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik işbirlikleri de artırılacak. Küresel teknoloji firmalarının yapay zeka alanındaki Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye’de yürütmelerine yönelik özel bir mekanizma kurgulanacak.

 

 
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#ULUSAL Yapay Zeka Stratejisi#Tersine Göç#Techvisa Programı

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