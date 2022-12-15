Yapay zekâ sanat hırsızı mı

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Yapay zekâyla fotoğraf düzenlemeye olanak sağlayan Lensa’ya artan ilgi, hızla yayılan bir trende dönüşmekle kalmadı, etik tartışmasını da gündeme getirdi. Pandemiyle birlikte artan dijital sanat yatırımları, yapay zekâ tarafından üretilen sanat eserlerinde de önemli bir yükselişe neden oldu. Lensa’yla birlikte çok daha dikkat çekmeye başlayan yapay zekânın ürettiği eserlerle ilgili ‘hırsız’ yorumunu yapan da yapay zekânın ‘sahteliği deşifre edeceğini’ düşünen de var.

Marvel’ın Doctor Strange ve Black Panther filmleri için çalışan sanatçı Karla Ortiz NBC için yaptığı değerlendirmede, yapay zekâyla ortaya çıkan çalışmalardan bazılarını kendi çalışmasına ya da başka sanatçıların çalışmalarına benzettiğini söyledi ve “Bu dolandırıcılık gibi” açıklaması yaptı. Prisma Labs CEO’su Andrey Usoltsev ise amaçlarının sanatı hiçbir zaman geniş kitlelere yaymak olmadığını belirtti.

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Gözden Kaçmasın Bir süre ‘ilaç’ olur Haberi görüntüle

SAHTECİLİKVURGUSU

Prof. Dr. Aylin Seçkin Georges yapay zekâyla sahte eserlerin daha kolay deşifre edilebileceğini belirterek şunları söyledi: “Sanat piyasasında yapay zekâ algoritmaları sanatçılarla birlikte üretiyor. Ben yapay zekâyı bir tür araç olarak görüyorum. Hiçbir zaman fiziksel sanatçıların üretimi ortadan kalkmayacak ancak farklı işbirlikleri ortaya çıkacak. Maliyet farkları elbette olacak. Ancak biri diğerinin yerini tutmayacak. Fotoğraf makinesi çıktığında portre tabloların üretiminde bir azalma oldu ancak tamamen tarihten silinmediler. Bugün güzel sanatlar fakültelerinde hala portre resim üzerine çalışılıyor. Sanat piyasasında sahtecilik çok ciddi bir problem. Ben yapay zekâyla sahte eserlerin daha kolay deşifre edilebileceğine inanıyorum. Bu teknoloji belki de sahte fiziksel sanat eserlerini orijinallerinden ayırmamıza sağlayacak. Eseri milyar piksele indirip sanatçının diğer eserleriyle kıyaslayabileceğiz.”

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Prof. Dr. Aylin Seçkin Georges

‘İNSANSIZ YAPAY ZEKÂ ARA GÜLER OLAMAZ’

Dijital sanat alanında Türkiye’de öne çıkan isimlerden biri olan Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Uçan, “Metaverse, NFT ve benzeri yeni uygulamalarla yapay zekâ sanatına ve dijital sanata ilgi giderek artıyor. Yapay zekânın sahtecilik ya da hırsızlık bağlamında ciddi bir endişe taşıdığı görüşüne katılmıyorum. Yapay zekânın ilerleyişi, sisteme tanıtılacak datalara ve bu dataların oluşması da insan yaratıcılığına ve üretkenliğine bağlı. İnsan faktörünün dışında bir yapay zekâ, fotoğraf yapabilir ancak Ara Güler olamaz” dedi.

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Doç. Dr. Bahadır Uçan

LENSA’NINYÜKSELİŞİ

Düşük maliyetle yapay zekâ tarafından üretilen fotoğraflar elde edilmesini sağlayan ve Prisma Labs tarafından geliştirilen uygulama Lensa, 2018 yılında çıksa da geçtiğimiz ay paylaşılan “magic avatar” özelliğiyle popülaritesini artırdı. Farklı dijital şekillerde portreler oluşturmak için en az 10 görüntü yükleyen kullanıcılar, 3.99 dolar karşılığında 50 adet fotoğrafa sahip olabiliyor. TechCrunch’ın haberine göre, Lensa aralık ayının ilk 11 günde tüm dünyada 12.6 milyon kez indirildi ve 39 ülkede en çok indirilen uygulama oldu. Prisma Labs’in verdiği bilgilere göre ise şimdiye kadar 231 milyon avatar oluşturuldu.