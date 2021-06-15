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Ekonomi
Haber Giriş: 15.06.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Yapay düden oluşturulması ve yağmur suyu hattı işi yaptırılacak

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Yapay düden oluşturulması ve yağmur suyu hattı işi yaptırılacak

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca yağmur suyu hattı işleri yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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