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'Yapamazsın, edemezsin' sözlerine kulak asmadılar... Kilisli kadınlar İKA desteğiyle başardı

#İka#Girişimcilik#İpekyolu Kalkınma Ajansı
Yapamazsın, edemezsin sözlerine kulak asmadılar... Kilisli kadınlar İKA desteğiyle başardı

Kilis'te Oylum Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında ulaşılan 4 bin yıllık zeytin çekirdeklerinin izinden giden Kilisli kadınlar, erkeklerin 'yapamazsın, edemezsin' sözlerine kulak asmayıp İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) desteğiyle Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında güçlerini birleştirdi.

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Kilis'te Oylum Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında ulaşılan 4 bin yıllık zeytin çekirdeklerinin izinden giden Kilisli kadınlar, erkeklerin 'yapamazsın, edemezsin' sözlerine kulak asmayıp İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) desteğiyle Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında güçlerini birleştirdi.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan zeytin ağaçlarından geleneksel yöntemlerle hasat ve sıkma işlemi yapılan zeytinlerden Türkiye'nin en iyi zeytinyağlarını, sofralık zeytinlerini üretmeye başladı. Suriyeli ve Kilisli kadınların oluşturduğu kooperatifte yapılan zeytinyağı sabunları da dünyanın farklı noktalarına ihraç edildi.

Yapamazsın, edemezsin sözlerine kulak asmadılar... Kilisli kadınlar İKA desteğiyle başardı

KİLİSLİ VE SURİYELİ KADINLAR EL ELE

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) desteğiyle, Kilis'te Kocabeyli, Karaçavuş, Süngütepe ve Saatli köylerinde yaşayan kadınlar, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında güçlerini birleştirdi.

3,5 milyon liralık destekle kooperatif kuran girişimci kadınlar, zeytinyağı, salamuralık zeytin ve sabun üretimine başladı. Kilis'de yaşayan Suriyeli kadınlar da kooperatife üye oldu. Tarımsal kalkınmada rol model olan kadınlar, aldıkları eğitimlerle üretimi artırarak sektörde büyümeye başladı.

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Yapamazsın, edemezsin sözlerine kulak asmadılar... Kilisli kadınlar İKA desteğiyle başardı

BAŞARDILAR

Kooperatif Başkanı Hamide Polat, "4 köyün kadınları olarak kooperatif çatısı altında birleştik ve 49 üyemiz var. Köyün erkekleri, 'Yapamazsınız, başaramazsınız' dediler. Buna rağmen biz kooperatifi kurduk. Kooperatif bizim hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Kadının kendisine güvenini ve neler yapabildiğini, nasıl ayakları üstünde durabildiğini gösterdi. Erkeklerin bize bakış açısı değişti. Suriye'den kaçan kadınları kooperatifimize üye yapmayı düşünüyoruz. Bu yönde bir çalışmamız var. Kadınlar hiçbir şekilde geri adım atmasınlar, kendilerini hiçbir baskı altında hissetmesinler, birlik olsunlar. Birlikten güç doğar. Bir araya gelerek boş zaman geçireceklerine güzel şeyler üretmeye çalışsınlar" açıklamasında bulundu. 

Yapamazsın, edemezsin sözlerine kulak asmadılar... Kilisli kadınlar İKA desteğiyle başardı

ERKEN HASAT

Türkiye'de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis'te bazı üreticiler soğuk sıkım yapmak için hasada erken başladı. Kilis Valiliği öncülüğünde zeytinyağının daha kaliteli üretilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle zeytin üreticileri, zeytinlerini artık erken topluyor. Kararmadan toplanan zeytinlerden fabrikalarda düşük ısıyla yağ üretiliyor. Normalde Kasım ayı içerisinde başlanan hasat, artık Ekim ayı başlarında yapılıyor. Kooperatif çatısı altında birleşen kadınlarda hep birlikte erken hasat için zeytin tarlalarının yolunu tutuyor.

Elle toplanan zeytinler tarlada eleklerden geçiriliyor. Geleneksel yöntemlerle erken hasat edilen zeytinler soğuk sıkım yöntemiyle işlenerek Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağlarından biri elde ediliyor. Zeytinin anavatanı olan Doğu Akdeniz'de yer alan Kilis, toplam 266 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapılıyor. 3 milyon 500 binin üzerinde, meyve veren zeytin ağacı bulunan ilde, yıllık üretim miktarı 9 bin 146 ton olarak gerçekleştiriliyor.

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Yapamazsın, edemezsin sözlerine kulak asmadılar... Kilisli kadınlar İKA desteğiyle başardı

KİLİS ZEYTİNYAĞI ŞİFA VERECEK

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Kilis'te zeytincilik özelinde 12 ayrı projeyi desteklediklerini ve yaklaşık 7 milyon TL'lik yatırım hacmi oluşturduklarını söyledi. Akyılmaz, "Zeytinciliğin geliştirilmesi için çok büyük yatırımlar yaptık. Burada Organik Zeytinyağı Üreticileri Birliğinin kurulumunda yer aldık. Akabinde zeytinyağı üretim tesisimizi kurduk ve ilave bir yatırımla da salamuralık zeytin üretim tesisini kurduk. Kilis'te faaliyet gösteren diğer kobilerimize zeytin özelinde destekler verdik. Kilis zeytinyağı, zeytini tüm dünyada ve Türkiye'de bilinir hale geldi. Kilisli üreticilerimiz iç piyasaya verdikleri ürünlerini, şimdi dış piyasaya Amerika, Kanada, Almanya, Katar, Umman, ve Japonya gibi farklı hedef pazarlara ihraç etmeye başladı. Bundan sonraki süreçte özellikle Kilis zeytinyağının erken hasat, soğuk sıkım üretimini teşvik edip ilaç ve sağlık ürünü gibi eczanelerde insanlara şifa veren bir ürün haline getirmek istiyoruz" dedi.

 

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#İka#Girişimcilik#İpekyolu Kalkınma Ajansı

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