Yanıltıcı takviye gıdasına 6 milyon TL ceza

Bakan Pekcan, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün “2015-2020 yılları arasında internetten satışı yapılan gıda takviyelerine ilişkin” soru önergesini yanıtladı. Tüketicilere yönelik tüm mal ve hizmetlerle birlikte takviye edici gıdalara ilişkin reklam ve tanıtımların denetim yetkisinin Bakanlık Reklam Kumlu’nun (REIC) uhdesinde olduğunu belirten Pekcan, şunları aktardı:

KULLANILMASI YASAKLANDI

“Bu kapsamda, takviye edici gıdalar da dahil olmak üzere herhangi bir ürünün reklam ve tanıtımında ‘Sağlık Beyanı’ anlamına gelecek ifade ve görsellerin kullanılması yasaklanmıştır. Herhangi bir ürüne atfen herhangi bir sağlık beyanı kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan izin alınması gerekmekte. Takviye edici gıda sektöründe, en sık karşılaşılan sorun; başta internet mecrası olmak üzere bu ürünlerin çeşitli mecralarda yapılan reklam ve tanıtımlarında, ‘zayıflatır, yağ yakar, kilo aldırır, boy uzatır, saç çıkartır, kelliği önler, cinsel performansı artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, muhtelif hastalıklara karşı korur veya hastalıkların tedavisine yardımcı olur’ gibi mevzuata aykırı sağlık beyanlarının kullanılması ve böylece tüketicilerimizin aldatılıp yanıltılmasıdır.

764 REKLAM İNCELENDİ

Bu minvalde, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte bahse konu hususlarda yoğun bir şekilde çalışmalarda bulunan Reklam Kurulu’nca, 2015’ten günümüze 764 adet takviye edici gıda reklamı incelenip karara bağlamıştır. Bunlardan 21 adedi mevzuata aykırı bulunmamış, mevzuata aykırı bulunan 606 adet reklam İçin ‘Reklamı Durdurma Cezası’, 137 reklam için de ‘İdari Para Cezası ve Durdurma Cezası’ olmak üzere toplam 6.7 milyon TL cezası uygulanmıştır.”