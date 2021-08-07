Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde yaralar sarılıyor

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 İlde 6 noktada orman yangının sürdüğünü ve mücadelenin devam ettiğini açıkladı. Yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde ise vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

BODRUM'DA İNCELEMELER YAPILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangından etkilenen bölgelerde zarar gören vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan maddi yardımlar yapılıyor.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri ile yangında zarar gören ev ve işyeri sahipleriyle bir araya geldi, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarla konuşup sorunlarını dinleyen Yılmaz, devletin her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Yangından etkilenen vatandaşlara Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan ilk etapta 35'er bin lira yardım yapıldığı bildirildi.

4 BİN 541 KİŞİYE BARINMA HİZMETİ VERİLİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden alarak denizden güvenli bölgelere ulaştırıldı. Yangın bölgelerinde mahsur kalan hayvanlar da tahliye edildi.

Kamuya ait pansiyonlarda 6 bin 472 kişilik konaklama kapasitesi tahsis edildi, 4 bin 541 kişiye barınma hizmeti veriliyor. Yangından etkilenen bölgelere 262 konteyner sevk edildi.

Türk Kızılay tarafından 78 bin 137 kişi/öğün sıcak yemek, 130 bin 920 kumanya, 238 bin 63 ikramlık malzeme, 214 bin 730 içecek ve 463 bin 527 su dağıtımı gerçekleştirildi.

72.5 MİLYON TL NAKDİ YARDIM

Yangından etkilenen 3 bin 68 hanedeki 7 bin 321 afetzedeye psikososyal destek sağlandı.

Yangından etkilenen bölgelere, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 72 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi.

BAKANLIK TARAFINDAN PSİKOLOJİK DESTEK

Adana’nın Kozan ilçesinde, 4 gün süren orman yangınında evleri zarar gören ve yangından etkilenen vatandaşlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca psikolojik destek veriliyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz’da çıkan ve 72 saatte kontrol altına alınan yangında 53 ev zarar görmüştü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kozan Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri yangının ilk gününden itibaren vatandaşın sorunlarına çözüm üretmek için sahada arasızlık görev yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Gökboğa ve personelleri, vatandaşa psikolojik destek de verdi.

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