Yangından etkilenenlere 1350 köy evi

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Kurum, “İlk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yaptık. Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun konutlar için çalışmalarımızı başlattık. Bir yıl içerisinde de vatandaşlarımızla anlaşmak kaydıyla konutlarımızı kendilerine teslim edeceğimizi ifade etmiştik. Şimdi hamdolsun inşaatlarımız fiilen köylerimizde başladı. Arsalardaki sorunların hallolması vatandaşlarımızın muvafakatleriyle birlikte inşaatlarımızı başlattık” dedi.

2-3 AYDA TESLİM

Vatandaşlara söz verildiği gibi TOKİ Başkanlığı eliyle köy evlerinin proje çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Murat Kurum, 2-3 ay içinde evleri etaplar hâlinde bitirip teslime başlayacaklarını müjdeledi. Bakan Kurum, “Daha önce de Giresun, Rize ve Artvin’deki sellerde, Elazığ ve İzmir’deki depremlerde ne yaptıysak Antalya ve Muğla’daki yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza da söz verdiğimiz üzere konutlarımızı ve ahırlarımızı teslim edeceğiz. Emin olun onların mutluluğunu görmek her şeye bedel. İnşallah hepsini sağlam ve güvenilir evlerine yerleştireceğiz” şeklinde konuştu. Bakan Murat Kurum, İller Bankası tarafından altyapı çalışmaları için 182 milyon lira destek sağladığını da ekledi.

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ALEVLERE ENGEL ‘TAMPON ALAN’

Yerleşim yerlerinin etrafında tampon bölgeler oluşturarak alevlerin insanların yaşam alanlarına ulaşmasının engelleneceğini belirten Bakan Kurum, doğanın sağlıklı hâle kavuşması için çalışmalar yapıldığını kaydetti. Kurum, “Bilim insanlarımızla çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalar çerçevesinde ekolojik ve bilimsel temelli doğa yaşamını eskisi gibi tekrar canlandıracak, bitki örtüsünü yeniden canlandıracak, burada yaşayan canlılarımızı inşallah tekrar bölgemize getireceğimiz bir çalışmayı da titizlikle yürütüyoruz. Ve artık yanan alanlarımızda gerek ormanlaştırma çalışmalarımız gerek buralardaki tarım faaliyetlerine ilişkin desteklerimiz de bundan sonra devam edecek. Eminim ki Demirciler ve Kalemler köyümüz, tüm Manavgat’ımız, yangından etkilenen tüm köylerimiz eskisinden daha güzel olacak. Bunun sözünü vatandaşımıza verdik ve bu anlayışla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.