Yangına hazırlıkta 2. faza geçildi

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Yeniköy Kemerköy (YK) Elektrik Üretim, 270 milyon euro’luk yenileme yatırımlarına devam ederken, 10 milyon euro’nun üzerinde bir rehabilitasyon yatırımını da devreye aldı. YK Enerji Genel Müdürü Serhat Dinç, gerçekleştirdikleri üretimle yıllık 1.3 milyar metreküplük doğal gaz ithalatının önüne geçtiklerini söyledi. Dinç yaz aylarında yaşanan yangın felaketinden önce 2017 yılında yangın algılama ve otomatik söndürme sistemleri hazırlığını başlattıklarını, şimdi ise 2. faz çalışmalara geçildiğini kaydetti.

KÖMÜRE İHTİYAÇ DEVAM EDİYOR

YK Enerji Genel Müdürü Serhat Dinç bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Türkiye elektrik ihtiyacının yüzde 2.5’nu karşıladıklarını belirterek, “Bunu bölgeden çıkarılan yüzde 100 yerli bir kaynak olan linyit kömürüyle sağlıyoruz. Elektrik enerjisinin yaklaşık üçte birini kömürden elde eden Türkiye’nin ulusal enerji politikasında yerli kömürün önemli bir yeri bulunuyor” dedi. Dinç, dünya elektrik üretiminde kömür kullanımından çıkılması için ülkelerin belli bir takvimde planları bulunduğunu ifade ederek, “Buna karşılık elektrikte arz güvenliği için kömür santralleri önemini koruyor ve gelecek 10 yıl içinde de korumaya devam edecek. Baz güç kaynaklar olmazsa, tek başına yenilenebilir kaynaklarla istikrarlı ve güvenli elektrik arz güvenliğini sağlamak henüz mümkün değil” dedi. Elektrik talebinin global ölçekte yükseldiğini ve bunun da kömüre yönelimi önümüzdeki dönem başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada artıracağını öngördüklerini kaydeden Dinç, “Yenilebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi depolayacağımız ve ihtiyaç duyduğumuzda kullanabileceğimiz depolama teknolojileri gün geçtikçe gelişiyor. Ancak şimdilik bu santraller için güneş varsa elektrik var yoksa yok. Aynı durum rüzgâr için de geçerli. Bunun için zamana ihtiyaç olduğu konusunda tüm ülkeler hemfikir” diye konuştu.

2019’DA FAALİYETE DEVAM ETMİŞTİK

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Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2019 Aralık ayında emisyon değerlerine uymayan kömürlü termik santrallerin faaliyetleri geçici olarak durdurulduğunu hatırlatan Dinç, “Standartları karşılayıp faaliyetlerine devam eden Türkiye genelindeki iki şirketten biri biz olduk. Ancak bununla da yetinmiyoruz. Yenileme projesi kapsamında 270 milyon euro tutarındaki yatırımımız devam ediyor. Rehabilitasyon çalışmaları için ise 10 milyon euro’yu aşan ek yatırım harcaması gerçekleştiriyoruz” dedi. Önceliklerinin baca gazı emisyon değerlerini düşürmek olduğunu vurgulayan Dinç, “Bu yatırımla birlikte kükürt dioksit (SO2) oranlarını 1000’den 400’e (mg/Nm3) indirmeyi başardık. Toz diye bahsettiğimiz parçacıkları ise 100’den 50’ye (mg/Nm3) çektik. Kömürün yanması sonucu oluşan NOx emisyonunu ise 800’den 200’e (mg/ Nm3) indirdik. Emre amadeliği daha yüksek ve enerji üretimi açısından daha verimli olmak amacıyla sürdürdüğümüz bu çalışmalarla 2022 hedefimiz, AB standartlarına uygun, çevreci ve sürdürülebilir işletmecilik yapmak” diye konuştu.

HEDEF 5 MİLYON FİDAN

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Dinç, Orman Genel Müdürlüğü ile arasında 2020 yılında ‘Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü’ imzalandığını belirterek, “Bu sözleşme kapsamında ülke genelinde 450 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. 2022 sonuna kadar ise bu sayı 1 milyonu aşacak. Hedefimiz 5 milyona ulaşmak” diye vurguladı. Madencilik faaliyeti biten bölgelerde doğaya kazandırma ve sahaların rehabilitasyon projelerini yaptıklarını anlatan Dinç, “Bugüne kadar orman izni alınmış ve kullanımı tamamlanarak OGM’ye iadesi yapılmış 1.2 milyon metrekarelik alanda ağaçlandırma ve fidan dikimleri gerçekleştirildi. Maden sahalarımızda toplamda bakımını üstlendiğimiz 22 bin 100 adet zeytin ağacı bulunuyor. Bölgedeki zeytinler köylülerimizle birlikte işleniyor; yılda ortalama 40 ton zeytin elde ediyoruz. Bu kapsamda yılda ortalama 8 ton soğuk sıkım zeytinyağı üretiliyor” diye konuştu.

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YANGIN SÖNDÜRME PROJESİ 2020’DE DEVREYE GİRMİŞTİ

Yaz aylarında yaşanan büyük yangında santralin bir kısmı etkilenmiş bütün gözler santrala çevrilmişti. Kemerköy, Yeniköy ve Linyit işletme sahalarında oluşabilecek yangınları erken tespit etmek ve kritik mahallerde insan müdahalesi olmadan otomatik olarak söndürmek için 2017 yılında “Yangın algılama ve otomatik söndürme sistemleri” ihalesinin yapıldığı belirtildi. 4.5 milyon dolar ve 4.6 milyon liralık projeyle Kemerköy, Yeniköy ve Linyit işletmelerinde 262 noktada algılama ve otomatik söndürme sistemi kurulduğu, sistemlerin montajı, testleri, devreye alınması ve SCADA bilgisayar sistemine bağlantısının tamamlanarak 30 Haziran 2020 tarihinde geçici kabulünün yapıldığı anlatıldı. Serhat Dinç, 4 Ağustos 2021 günü Kemerköy santral sınırları içine giren yangının fuel oil ana stok tankı civarına yaklaştığında kurulu olan yangın algılama sistemine ait alev kameralarının yangını algılayarak söndürme sistemini devreye soktuğunu anlatarak, “Tank, dış yüzeyine soğutma amaçlı su püskürtürken, tankın bulunduğu beton havuz içine ise köpük bastı. Eğer yangın santral içine daha fazla nüfuz etseydi söndürme sistemi kurulu olan 262 mahalde aynı şekilde yangını algılayarak otomatik olarak söndürme sistemini devreye sokacaktı. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları neticesinde buna gerek kalmadı ve yangın fuel oil tankı dışındaki bölgelere yaklaşmadı” dedi.

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2. FAZ 2022 YILI BÜTÇESİNE ALINDI

Yangın sonrasında çok geniş bir alanda algılama ve otomatik söndürme sistemleri kurulmuş olsa da, santral yönetiminin talebiyle yeni bir çalışma başlatıldığını kaydeden Serhat Dinç, “Mevcut otomatik yangın söndürme sistemimize dahil edilebilecek yeni mahaller inceleniyor, yatırımın 2. Fazı olarak sistemin kapsamının genişletilmesi planlanıyor ve 2022 bütçesine dahil edilmiş durumda” diye konuştu.