Yanan ormanlar için yol haritası

Yanan ormanlık alanlara ilişkin hazırlıklarını başlatan bakanlık, yeşillendirme çalışmaları yapacağı bölgelerde daha geniş yangın şeritleri yapacak; blok ormanlar oluşturacak. Böylece yangına müdahale daha kolay olacak.

PLANLAMA BAŞLADI

Ülkede birçok ilde birbirini izleyen orman yangınlarında 10 gün geride kaldı. Bazı uzmanlar yangın sonrasında bölgede doğal yenilenmeye izin verilmesi gerektiğini belirtirken, bazıları ise yeniden ağaçlandırma için beklemenin doğru olmadığı görüşünde. Edinilen bilgilere göre, yanan ormanlık alanlar için yeni bir plan yapılıyor.

Bu alanların bazılarının yeniden kendiliğinden yeşerebileceğini belirten yetkililer, “Bazı alanlar da var ki bu beklenmeyecek. Bunun planlamasını yapmaya başladık. Bu alanlar için yüz binlerce fidanımız var. Tohum stok merkezlerinde de milyarlarca tohum bulunuyor. Yeniden ağaçlandırılacak bölgelere, daha geniş yangın şeritleri yapılacak. Blok ormanlar kurulacak. Böylece herhangi bir yangın durumunda daha kolay müdahale edilebilecek. Yangın şeritlerinin etrafına yangına dirençli ağaçlarla ağaçlandırma yapılacak. Bu ağaçlar bölgenin ekoljisine uygun, yapraklı orman ağaçlarından oluşacak. Yaban hayatı da çok zarar gördü. Hayvanların gıdası için meyveli fidan türleri de ekilecek” bilgisini verdi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın