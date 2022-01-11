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‘Yanan orman alanlarını 1 yılda ağaçlandıracağız’

#Bekir Pakdemirli#Orman#Ağaç
‘Yanan orman alanlarını 1 yılda ağaçlandıracağız’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan orman alanları ve yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, “Yazın zorlu bir zamanı geçirdik hep birlikte. Hem Türkiye’de hem de dünyada çok büyük orman yangınlarına karşı savaştık. 12.5 milyon hektar ormanımız yani yaklaşık Türkiye’nin altıda biri orman yangınlarına hassas bölge. Anayasa’nın bir 169. maddesi var, bu konu çok tartışılıyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum, yanan ormanlar tekrar ağaçlandırılır, bunlar başka türlü kullanılmaz. Başka türlü kullanılmasının önüne hep birlikte geçmemiz lazım. Hedefimiz yanan alanların 1 yıl içinde ağaçlandırmak” dedi. 

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55 HELİKOPTER, 20 UÇAK

Çatalca’da Silivri ve Çatalca muhtarlarıyla bir araya gelen Pakdemirli, “Geçen yıl 39 helikopterle girmiştik, bu sene 55 helikopterle inşallah yangın sezonuna giriyor olacağız. 3 olan uçak sayımızı da 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. 4 olan insansız hava aracı sayımızı da 8’e çıkarmayı planlıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığınca da şu anda uçak alım süreci devem ediyor. Burada İnşallah 5 amfibik uçak, 15 tanker uçak 55 helikopter bunların da gerek alım, gerekse kiralama ihale süreçleri şu anda başlamış durumda. İnşallah en yakın zamanda bunlar tamamlanacak. 5 tane uçağın satın alma sürecinin de bu ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. uçağın satın alma sürecini bu ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Önemli olan biz satın aldıktan sonra kiralamalarla hizmetlerimize devam ediyor olacağız” diye konuştu.

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1 MİLYAR DOLAR CARİ FAZLA

Bakan Pakdemirli, Çatalca’da yaptığı konuşmada şu konulara da dikkat çekti: “2021’de endüstriyel odun üretiminde yüzde 13 artışa rağmen yüzde 91 gelir artışımız var. 150 bin orman köylüsüne de yaklaşık 3 milyara yakın gelir sağladık. İstanbul’da da orman işçiliği çalışmaları kapsamında da son 3 yılda 23 milyon lira bir ödeme yaptık ve 2021 yılında 11 milyon lira ödeme yaptık. 2017’de 370 milyon dolar cari açık veren orman ürünleri sektörümüz, 2019 yılında ilk kez 479 milyon dolar cari fazla verir duruma getirdik. 2020’de 560 milyon dolar cari fazla verdik. Rakamlar henüz açıklanmadı ama bu yıl 1 milyar doların üzerinde bir cari fazla vermiş olmayı bekliyoruz.”

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#Bekir Pakdemirli#Orman#Ağaç

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