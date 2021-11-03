Yalova Makine İhtisas OSB’nin projesine 5 milyon lira kalkınma ajansı desteği

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda gündeme alınan Yalova Makine İhtisas OSB’nin Meslek Eğitim Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi projesine, yönetim tarafından değerlendirme sonrası ‘destek’ kararı çıktı. Marmara Bölgesi’ne katma değer sağlaması beklenen Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin 11 milyon TL yatırımla devreye almak istediği Meslek Eğitim Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi projesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Güdümlü Projeler kategorisinden destek kapsamına alındı. Yalova Makine İhtisas OSB tarafından yapılacak projeye, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan 5 milyon TL hibe desteği verilecek.



Yeni nesil OSB’lerin ilk temsilcilerinden olması planlanan Yalova Makine İhtisas OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak emeği geçen herkese teşekkür etti. Özdemir paylaşımında, “Meslek Eğitim Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi projemiz MARKA desteğiyle hayat buluyor. Talebimiz onaylandı. Yeni Nesil OSB kültürünün de tıpkı aronya gibi coğrafi işaretini Yalova’mıza kazandıracağız el birliğiyle. Nitelikli istihdam projemiz seneye hayat bulmuş olacak. Projemize yoğun destek veren başta Yalova Valisi Muammer Erol’a, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu’na ve değerli ekibine, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel’e, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’a, YTSO Başkanı Tahsin Becan’a, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.





İlandır