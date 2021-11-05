Yalova Makine İhtisas OSB’den şehrin basketbol takımına destek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Bakan Özerden ara tatil açıklamasıBakan Özer'den ara tatil açıklaması!#Ara Tatil
3600 ek göstergede önemli gelişme Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması3600 ek göstergede önemli gelişme! Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması#Asgari Ücret
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
Flaş Türkiye yorumu: Şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardıFlaş Türkiye yorumu: Şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardı#Türkiye Ekonomisi
Emlakçı cinayeti davasında yine gerginlik Ortalık fena karıştıEmlakçı cinayeti davasında yine gerginlik! Ortalık fena karıştı#Çatalca
2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...#Zincir Marketler
Dünya onu konuşuyor... Salgını ortaya çıkardı Sonrası felaket...Dünya onu konuşuyor... Salgını ortaya çıkardı! Sonrası felaket... #Koronavirüs
İzmirde mezardan çıktı 2 bin 500 yıllık hüzün...İzmir'de mezardan çıktı! 2 bin 500 yıllık hüzün...#İzmir
Sosyal medyada üniformanla fotoğraf paylaş akımı MSB harekete geçtiSosyal medyada 'üniformanla fotoğraf paylaş' akımı! MSB harekete geçti#MSB
Maç sonu sözleri olay olmuştu Açıklama yaptı: Art niyetli...Maç sonu sözleri olay olmuştu! Açıklama yaptı: Art niyetli...#Fenerbahçe
Resmen turist akınına uğradı Otellerde doluluk oranı yüzde 90ı aştıResmen turist akınına uğradı! Otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı#Mardin
Hollywoodun en karanlık sırrı: Tacizciyi yıllar sonra ifşa ettiHollywood'un en karanlık sırrı: Tacizciyi yıllar sonra ifşa etti#Natalie Wood
Yıl 2008... Abimin arşivindenYıl 2008... Abimin arşivinden!#Ünlüler
HABERLEREkonomi Haberleri

Yalova Makine İhtisas OSB’den şehrin basketbol takımına destek

#Sponsorlu İçerik#Yalova#OSB
Yalova Makine İhtisas OSB’den şehrin basketbol takımına destek

Yalova’nın en önemli sanayi yatırımlardan olan Yalova Makine İhtisas OSB, henüz faaliyete geçmeden şehre katkı sağlamaya başladı. Kurum, şehrin ING Basketbol Ligi’ndeki temsilcisi Semt77 Yalovaspor’a sponsor oldu.

Yalova Makine İhtisas OSB ile şehrin ING Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcisi Semt77 Yalovaspor arasında işbirliği protokolü imzalandı. Gerçekleştirilen törene OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ile Kulüp Başkanı Orbay Tuna katıldı. Yalova’ya her konuda destek olmaya çalıştıklarını dile getiren OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, “Eğitime her şart altında destek veriyoruz. Eğitim gibi sporu da çok önemsiyoruz. Yalova’nın genelini kapsayan spor faaliyetlerini destekliyoruz. Bunun da en iyi örneği Semt 77 Yalovaspor. Onun da yanındayız ve onlara sponsor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Orbay Tuna ise Semt77 Yalovaspor’un kentin takımı olduğunu kaydetti. Takımın büyük başarılar elde ederek Süper Lig’e kadar yükseldiğini anlatan Tuna, kulübe desteklerinden dolayı Özdemir’e teşekkür etti.



İlandır

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sponsorlu İçerik#Yalova#OSB

BAKMADAN GEÇME!

Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

#Kendall Jenner
A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak

A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak?

#Koronavirüs Aşısı