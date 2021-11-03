Yalova Makine İhtisas OSB’den pilot okula TEKNOFEST gezi desteği

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Otomobil resmen uçtu gitti Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...Otomobil resmen uçtu gitti! Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...#Otomotiv
Pandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değilPandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değil#Koronavirüs
Sergen Yalçından tartışılan karar Sportingin golleri sonrası...Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! Sporting'in golleri sonrası...#Beşiktaş
Türk avukata Everest tuzağı Gözünü hastanede açtı, kâbus başladıTürk avukata Everest tuzağı! Gözünü hastanede açtı, kâbus başladı#Everest
Alec Baldwine çok kötü haber... Haftalar sonra harekete geçtiAlec Baldwin'e çok kötü haber... Haftalar sonra harekete geçti!#Alec Baldwin
Erdoğanın sağlığı yerinde değil algısı... İğrençsiniz Başaramayacaksınız'Erdoğan'ın sağlığı yerinde değil' algısı... İğrençsiniz! Başaramayacaksınız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Memur ve emekliler dikkat İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldıMemur ve emekliler dikkat! İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldı#Memur
4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak?#Beşiktaş
Dev kuruluştan Türkiye raporu Büyüme tahminini revize ettilerDev kuruluştan Türkiye raporu! Büyüme tahminini revize ettiler#Moody's
Kripto paralar Fedi umursamadı İşte son durumKripto paralar Fed'i umursamadı! İşte son durum#Bitcoin
Kayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecekKayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecek#SGK
Fransa’nın hoşgörüsü bu kadar Videolar geri çekildiFransa’nın hoşgörüsü bu kadar! Videolar geri çekildi#Fransa
Beşiktaş, Portekizde farklı kaybetti Devler Ligine veda...Beşiktaş, Portekiz'de farklı kaybetti! Devler Ligi'ne veda...#Şampiyonlar Ligi
Bilim Kurulu kararı verdi: BioNTechte hatırlatma dozu başlıyorBilim Kurulu kararı verdi: BioNTech'te hatırlatma dozu başlıyor#Bilim Kurulu
Günlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsinGünlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor! Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsin#Alev
HABERLEREkonomi Haberleri

Yalova Makine İhtisas OSB’den pilot okula TEKNOFEST gezi desteği

#Sponsorlu İçerik#Yalova#Direnç Özdemir
Yalova Makine İhtisas OSB’den pilot okula TEKNOFEST gezi desteği

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin pilot okulu Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e katıldı. Okul Müdürü Fatih Olğun, desteklerinden ötürü Yalova Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir’e teşekkür etti.

Yalova Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elektrik Elektronik Teknolojisi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan grup Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bu yıl 4’üncüsü düzenlenen TEKNOFEST’e katıldı.

Yalova Makine İhtisas OSB’den pilot okula TEKNOFEST gezi desteği

45 bin takımdan oluşan ve 250 bin yarışmacının yarıştığı festivalde kurulan stantları tek tek yakından inceleyen öğrenciler festivale hayran kaldı. Gezide öğrencilere bizzat eşlik eden Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Olğun, teknik gezilerin meslek liseleri için vazgeçilmez bir olgu olduğunu belirterek festival alanında görülen ileri düzey teknolojinin öğrencilere büyük bir hayal penceresi açtığını söyledi.
Yalova Makine İhtisas OSB’den pilot okula TEKNOFEST gezi desteği

Yalova Makine İhtisas OSB’ye ve Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir’e teşekkür

“Tüm dünyada hızla gelişen teknoloji çağına güçlü ve büyük Türkiye olarak hazır olduğumuzu görmek büyük bir gurur oldu” diyen Olğun şunları söyledi: “Öğrencilerimize katılım için imkan ve destek sağlayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol’a, sponsorluk desteği için Yalova Valiliğimiz ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde imzalanan protokol ile İstihdam Garantili İhtisas Meslek Lisesi’nin temellerini birlikte atmaya başladığımız Yalova Makine İhtisas OSB’ye ve Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir’e ayrıca geziyi düzenleyen Elektrik Elektronik Teknolojisi öğretmeni Kamil Bala ve Ertürk Ünlü’ye teşekkür ediyorum” dedi.



İlandır

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sponsorlu İçerik#Yalova#Direnç Özdemir

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses