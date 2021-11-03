Yalova Makine İhtisas OSB’den pilot okula TEKNOFEST gezi desteği

Yalova Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elektrik Elektronik Teknolojisi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan grup Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bu yıl 4’üncüsü düzenlenen TEKNOFEST’e katıldı.



45 bin takımdan oluşan ve 250 bin yarışmacının yarıştığı festivalde kurulan stantları tek tek yakından inceleyen öğrenciler festivale hayran kaldı. Gezide öğrencilere bizzat eşlik eden Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Olğun, teknik gezilerin meslek liseleri için vazgeçilmez bir olgu olduğunu belirterek festival alanında görülen ileri düzey teknolojinin öğrencilere büyük bir hayal penceresi açtığını söyledi.

“Tüm dünyada hızla gelişen teknoloji çağına güçlü ve büyük Türkiye olarak hazır olduğumuzu görmek büyük bir gurur oldu” diyen Olğun şunları söyledi: “Öğrencilerimize katılım için imkan ve destek sağlayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Dr. Abdülaziz Yeniyol’a, sponsorluk desteği için Yalova Valiliğimiz ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde imzalanan protokol ile İstihdam Garantili İhtisas Meslek Lisesi’nin temellerini birlikte atmaya başladığımız Yalova Makine İhtisas OSB’ye ve Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir’e ayrıca geziyi düzenleyen Elektrik Elektronik Teknolojisi öğretmeni Kamil Bala ve Ertürk Ünlü’ye teşekkür ediyorum” dedi.







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