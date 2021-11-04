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Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir’den gençlere davet

#Sponsorlu İçerik#Yalova#OSB
Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir’den gençlere davet

Marmara Bölgesi’nin en stratejik noktası Yalova’da, Türkiye’nin en modern organize sanayi bölgesinin kurulumuna liderlik eden Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, genç beyinleri Yalova’ya davet etti.

Türkiye’de alışılagelen tüm organize sanayi bölgelerinden farklı bir OSB kurmak için çalışmalarını sürdüren Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, genç beyinleri Yalova’ya davet etti. Yalova’nın ekolojisiyle, tarımsal niteliğiyle, insanlarının medeni yapısıyla ve kültür zenginliğiyle yaşanabilir bir şehir olduğunu vurgulayan Direnç Özdemir, “Türkiye’den dünyaya örnek olabilecek bir çalışmaya öncülük ediyoruz. Yalova Makine İhtisas OSB önümüzdeki yıl içinde tamamlandığında genç beyinlere ihtiyacımız olacak. Burada öyle bir ortam yaratmak istiyoruz ki tersine göçün fitili ateşlensin” ifadelerini kullandı.

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir’den gençlere davet

Başkan Özdemir yurt dışına gitmek isteyenlere seslendi: Yalova’ya gelin

Yurt dışından Türkiye’ye dönmek isteyen ya da Türkiye’de aradığını bulamayan gençlerimize seslendiklerini belirten Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, şunları söyledi: “Değerli gençlerimiz Yalova’ya gelsin. Burada kendi milletinden medeni insanlarla, doğayla iç içe, yeşil, yüksek teknolojili, yerli ve milli bir üretimin parçası olsun. Biz bütün imkanları yaratmak için çalışıyoruz.” Meslek sahibi olmanın, sanayide ve üretimde çalışmanın özendirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Özdemir, “Bizler, Y ve Z kuşaklarına üretim ekonomisini ve sanayiyi sevdiremezsek ülkemizin geleceği tehlikeye girer. Gençlerimize içinde çalışmaktan mutluluk ve gurur duydukları yaşam alanları oluşturmak zorundayız. Bu sebeple biz Yalova’da bir organize sanayi bölgesi değil çalışma ve yaşam ekosistemi yaratıyoruz. İmalat sektörünün bugün bile ulaşmakta zorlandığı insan kaynağına yakın gelecekte ulaşmak imkansız hale gelecek. Bu nedenle yeni hikayeler oluşturmalıyız. Ülkemizin kalkınması yolundaki en hassas ve milli konu budur” şeklinde konuştu.




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#Sponsorlu İçerik#Yalova#OSB

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