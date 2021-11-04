Yalova Makine İhtisas OSB üretimin standartlarını 5Y sürecinden geçirecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Sofiane Feghouli ve Fatih Terime övgüler Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...Sofiane Feghouli ve Fatih Terim'e övgüler! Dikkat çeken sevinç ve 12 yıl sonra...#Galatasaray
Okan Buruk için büyük sürpriz Yeni takımını böyle duyurdular...Okan Buruk için büyük sürpriz! Yeni takımını böyle duyurdular... #Okan Buruk
Fed dün ne yaptı Ekonomiler bundan nasıl etkilenecekFed dün ne yaptı? Ekonomiler bundan nasıl etkilenecek?#FED
Canlı | Fenerbahçeden bir gol daha Skor...Canlı | Fenerbahçe'den bir gol daha! Skor...#Royal Antwerp
Galatasaray, Avrupada fırsat tepti 2 gol...Galatasaray, Avrupa'da fırsat tepti! 2 gol...#UEFA Avrupa Ligi
Bakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70in üzerine çıkarılması şartBakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70'in üzerine çıkarılması şart#Koronavirüs
NASA davasında sonuç hüsran Umduğunu bulamadıNASA davasında sonuç hüsran! Umduğunu bulamadı#Jeff Bezos
Altundan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yoluAltun'dan dikkat çeken paylaşım: Bizim yolumuz milletimize hizmet yolu#Fahrettin Altun
Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesinde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4te 1 fiyatına satıyoruzTürkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4'te 1 fiyatına satıyoruz#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Yalancının mumu yatsıya kalmadı Foyası ortaya çıktıYalancının mumu yatsıya kalmadı! Foyası ortaya çıktı#Taksi Şoförü
S-400ler İncirlikte iddiası Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok 'S-400'ler İncirlik'te' iddiası! Kalın: Yalan haberler, aslı astarı yok#İbrahim Kalın
Komşuda işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı Bir haftada ikinci kez...Komşu'da işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı! Bir haftada ikinci kez...#Koronavirüs
Tarihi rekor Tüm zamanların zirvesini gördüTarihi rekor! Tüm zamanların zirvesini gördü#Borsa İstanbul
Yürek yakan kaza Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...Yürek yakan kaza! Son anda küçük kızlarını kurtardı ama...#Batman
Bakanlıktan açıklama geldi Yerli otomobilde önemli gelişmeBakanlıktan açıklama geldi! Yerli otomobilde önemli gelişme#TOGG
HABERLEREkonomi Haberleri

Yalova Makine İhtisas OSB üretimin standartlarını 5Y sürecinden geçirecek

#Sponsorlu İçerik#Yalova#OSB
Yalova Makine İhtisas OSB üretimin standartlarını 5Y sürecinden geçirecek

Yeşil OSB vizyonu ile dikkatleri üzerine çeken Yalova Makine İhtisas OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir; 4Y’den oluşan Yalova Makine İhtisas OSB üretim süreçlerine bir Y daha eklediklerini belirtti. Yalova Makine İhtisas OSB; Yerli, Yenilikçi, Yeşil, Yüksek Teknolojili Üretim Üssü değerlemesine Yalın Üretim ve Yönetim’i de ekledi.

2022’de hizmete girmesi beklenen, yeni nesil organize sanayi bölgesinin ilk temsilcilerinden Yalova Makine İhtisas OSB’de bir yandan şantiye çalışmaları sürerken bir diğer yandan da alışılmışın dışında geleceğin planlaması yapılıyor. Sanayicileri hayallerine kavuşturmak ve Yalova’yı ‘Yenilikçi ve Yeşil Üretim’ ekosisteminde istihdam etmek için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Yalova Makine İhtisas OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, ‘Yerli, Yenilikçi, Yeşil ve Yüksek Teknolojili Üretim Üssü’ vizyonlarına bir Y daha eklediklerini belirtti.

Yalova Makine İhtisas OSB üretimin standartlarını 5Y sürecinden geçirecek

5’inci Y Yalın Üretim ve Yönetim

“5’inci Y ile Yalın Üretim ve Yönetim’in merkezi olma iddiasını vizyonumuza ekliyoruz” diyen Başkan Direnç Özdemir, “Hazırlıklarımızı tamamladık. Her fikir, her iş, her süreç, her başvuru, bu değerlerin filtresinden geçecek ve bu kriterleri sağlıyorsa 5Y mührüyle tescillenecek. Yüksek katma değerli üretimin merkezi olmak ve sosyal donatılarıyla bir bütün olarak tam teşekküllü bir sanayi şehri kurmak için kesinlikle 5Y mottomuzdan asla taviz vermeyeceğiz” dedi. Başkan Direnç Özdemir, Yalova Makine İhtisas OSB ile Türkiye’nin üreten güçleri arasında, Yalova’nın ise en önemli üretim lokomotifleri arasında yer alacağını sözlerine ekledi.



İlandır

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sponsorlu İçerik#Yalova#OSB

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Sekiden estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım

Deniz Seki'den estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım!

#Deniz Seki
Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin