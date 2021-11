Yalova Makine İhtisas OSB üretimin standartlarını 5Y sürecinden geçirecek

2022’de hizmete girmesi beklenen, yeni nesil organize sanayi bölgesinin ilk temsilcilerinden Yalova Makine İhtisas OSB’de bir yandan şantiye çalışmaları sürerken bir diğer yandan da alışılmışın dışında geleceğin planlaması yapılıyor. Sanayicileri hayallerine kavuşturmak ve Yalova’yı ‘Yenilikçi ve Yeşil Üretim’ ekosisteminde istihdam etmek için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Yalova Makine İhtisas OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, ‘Yerli, Yenilikçi, Yeşil ve Yüksek Teknolojili Üretim Üssü’ vizyonlarına bir Y daha eklediklerini belirtti.



“5’inci Y ile Yalın Üretim ve Yönetim’in merkezi olma iddiasını vizyonumuza ekliyoruz” diyen Başkan Direnç Özdemir, “Hazırlıklarımızı tamamladık. Her fikir, her iş, her süreç, her başvuru, bu değerlerin filtresinden geçecek ve bu kriterleri sağlıyorsa 5Y mührüyle tescillenecek. Yüksek katma değerli üretimin merkezi olmak ve sosyal donatılarıyla bir bütün olarak tam teşekküllü bir sanayi şehri kurmak için kesinlikle 5Y mottomuzdan asla taviz vermeyeceğiz” dedi. Başkan Direnç Özdemir, Yalova Makine İhtisas OSB ile Türkiye’nin üreten güçleri arasında, Yalova’nın ise en önemli üretim lokomotifleri arasında yer alacağını sözlerine ekledi.







İlandır