Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nden 2 dev hamle

İnşaat ve altyapı çalışmaları süren ve 2022’de açılması beklenen Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 2 dev proje için çalışmalara başladı. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle ulaşım sektörüne yönelik Test ve Kalibrasyon Merkezi kuracaklarını belirten Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, bir de Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) kuracaklarını söyledi. TSE işbirliğiyle kurulacak Test ve Kalibrasyon Merkezi hakkında konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, sürece dair şu bilgileri verdi:

“Yenilikçi OSB anlayışından yola çıkarak TSE ile irtibata geçtik ve kendilerine projemizi anlattık. Proje onların vizyonuyla birleşince bambaşka bir boyut kazandı. Yalova'yı merkez aldığımızda, 50 kilometrelik yarı çap içinde, henüz TSE tarafından hizmeti verilmeyen bütün test ve kalibrasyon hizmetlerinin yapılabileceği yeni bir merkez üs oluştu. Başta otomotiv olmak üzere Yalova ve Tuzla tersane bölgelerine yakınlığımız dolayısıyla, deniz ve demiryolu ulaşım sektörüne hizmet verecek, bütün test ve kalibrasyon hizmetleri, Türkiye'de ilk kez bir OSB içindeki TSE kampüsünde yapılacak. Bunun yanı sıra makine ihtisas OSB’si olmamız sebebiyle, sektörde faaliyet gösteren tüm katılımcıların belgelendirme, test ve kalibrasyon hizmetleri de 3 bin metrekare kapalı alana sahip olan bu merkezde yapılacak.”



Kurulacak TSE laboratuvarının Ar-Ge süreçlerine büyük destek vereceğini belirten Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, yeni bir ürün geliştirmeye harcanan mesainin yanı sıra bu ürünün ulusal ve uluslararası normlarda olup olmadığının kontrolleri ve bilimsel yöntemlerle kanıtlanmasının, pazar ve üretkenliğe katkısının saymakla bitmeyeceğine dikkati çekti. TSE ile Türkiye'ye yeni milli bir değeri el birliğiyle kazandıracaklarına dikkat çeken Direnç Özdemir, Test ve Kalibrasyon Merkezi'nin maliyetinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu bilgisini paylaştı. Özdemir, bu konuda yatırım maliyetinden çok yatırımın faydasına odaklı çalıştıklarını sözlerine ekledi.

2’nci dev hamle Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir’in bir diğer büyük projesi de Yalova Makine ihtisas OSB bünyesinde bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) kurmak. 5 blok halinde inşa edilmesi planlanan Yalova Teknopark, 6 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olacak. Faaliyet geçtiğinde 60 firmaya ev sahipliği yapacak olan tesisin kapıları tüm sektörlere açık olacak. Ön talep toplamaya başlayan Yalova Teknoparkın Mart 2022’de aktif hale gelmesi planlanan ilk 3 bloğu şimdiden doldu. Böylece yüzde 70 doluluk oranına ulaşan TGB’de şu anki sektör dağılımı yüzde 45 oranında yazılım, yüzde 15 oranında elektrik ve haberleşme teknolojileri, yüzde 10 oranında telekomünikasyon ve yüzde 30 oranında makine olarak gerçekleşti. Yalova Makine İhtisas OSB’nin yanı sıra Yalova Valiliği, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Yalova Altınova Tersane Girişimcileriyle hayat bulan TGB, Yalova Üniversitesinin içerisinde yer alacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yayımlanarak tescil edilen bu TGB, ilerleyen süreçte Yalova Makine İhtisas OSB’nin içerisinde inşa edilmesi planlanan Makine İhtisas TGB’nin bir şubesi olarak işlev görecek.

Hedef uluslararası Teknopark olmak

“Yalova Teknopark, bulunduğu bölgenin ihtiyaçları ve talepleri göz önüne alınarak 2 farklı lokasyonda ve 2 farklı modelde hizmet edecek bir TGB olarak planlandı” diyen Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, şu bilgileri paylaştı: “Birinci etapta üniversite yerleşkesinde inşasına başlanacak olan, Ar-Ge ofisi ve atölye tarzında, ikinci etap olarak planlanan OSB’deki yer ise üretimin Ar-Ge ile buluştuğu bir merkez şeklinde olacak.”

Proje ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve Yalova Makine İhtisas OSB’de aktif hale geçmesi için tematik kuluçka programlarının açılması ve kampüs ortamında kurgulanan çalışma alanlarında Türkiye’nin Unicorn’larının çıkartılması hedefleniyor. Nihai hedef ise ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına yönelerek, bölge teknoparkı olarak kurulan Yalova Teknopark’ı uluslararası bir teknopark konumuna getirmek.









İlandır