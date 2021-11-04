Yalın üretim Yalova Makine İhtisas OSB’den yükselecek

Yalova Makine İhtisas OSB Mesleki Eğitim Merkezi, Başkan Direnç Özdemir’in ev sahipliğinde Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Uğur İnan’ı ağırladı.
Ayrıca Yalova Makine İhtisas OSB’nin pilot okulu olan Şehit Sercan Yazar MTAL’de İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Uğur İnan, Okul Müdürü Fatih Olğun ve öğretmenlerle birlikte Yalın Enstitü yetkilileriyle proje ve yalın eğitim toplantısı gerçekleştiren Özdemir, “Meslek lisemizde, Milli Eğitim Müdür Yardımcımız, Okul Müdürümüz, değerli öğretmenlerimiz ve kurumsal danışmanımız Yalın Enstitü ile birlikte Yalın Eğitim planlamasını gerçekleştirdik. Meslek lisemizi, yalın üretimin en iyi örneklerinden biri yapmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.