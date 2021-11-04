Yalın üretim Yalova Makine İhtisas OSB’den yükselecek

Yalova Makine İhtisas OSB Mesleki Eğitim Merkezi, Başkan Direnç Özdemir’in ev sahipliğinde Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Uğur İnan’ı ağırladı.



Abdülaziz Yeniyol’un projenin önemine dikkat çekmesi üzerine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, “Mesleki eğitime inanmış ve gönül vermiş İl Milli Eğitim Müdürümüz ve değerli ekibiyle birlikte Çiftlikköy ilçemizdeki Mesleki Eğitim Merkezimizde incelemelerde bulunduk. Burada da çok kısa bir zamanda önemli bir ivme ve başarı yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yalova Makine İhtisas OSB’nin pilot okulu olan Şehit Sercan Yazar MTAL’de İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Uğur İnan, Okul Müdürü Fatih Olğun ve öğretmenlerle birlikte Yalın Enstitü yetkilileriyle proje ve yalın eğitim toplantısı gerçekleştiren Özdemir, “Meslek lisemizde, Milli Eğitim Müdür Yardımcımız, Okul Müdürümüz, değerli öğretmenlerimiz ve kurumsal danışmanımız Yalın Enstitü ile birlikte Yalın Eğitim planlamasını gerçekleştirdik. Meslek lisemizi, yalın üretimin en iyi örneklerinden biri yapmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.



Bu toplantı kapsamında yalın eğitim ve yerinde uygulamalı model fabrika eğitimlerinin planlaması, teçhizatlarının kurulumlarının tamamlanması ve eğitim konularının aktarımı yapıldı. Bu proje ile öğrencilerin; staj için de mezun olup çalışmaya başladıklarında da danışılan örnek bir usta öğretici olmaları hedeflendiği belirtildi.İlandır