Yağ yüklü gemiler limanda bekletiliyor

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Dernek açıklamasında, depo ve raflardaki yağın en iyimser ihtimalle nisan ortasına kadar yetebileceği vurgulandı. Buğdayda olduğu gibi ayçiçek yağında da Rusya ve Ukrayna, Türkiye için önemli iki ihracatçı ülke konumunda. Türkiye, yıllık 1 milyon tonluk sıvı yağ tüketiminin yüzde 70’ini ithal ediyor. 5 milyar dolarlık bedelle ithal edilen yağın yüzde 90-95’inin çıkış noktası ise Rusya ve Ukrayna.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşın, ithal yağa yönelik etkisine ilişkin sıcak gelişmeyi ise Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği duyurdu. Dernek açıklamasında “Ülkemizin stokları, market rafları dahil, mart sonu veya nisan ortasına kadar yetecek düzeydedir. Halihazırda sektörümüzün Rusya ve Ukrayna siparişli 15-16 gemisi Karadeniz limanlarında bekletilmektedir. Sektörümüzün ham ayçiçek yağı ithalatında kilit noktalardan biri Azak denizidir. Gemilerimizin büyük çoğunluğu bu bölgede bulunan Rostov Limanından yüklenmektedir. Fiili duruma bakıldığında Azak Denizi, Rusya silahlı kuvvetleri tarafından tamamen kontrol altına alınmış bir iç deniz durumuna gelmiş durumdadır. Durum böyleyken, Rusya Federasyonu bu bölgeden halen kargo gemilerinin çıkışına izin vermemektedir” denildi.

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ALTERNATİF BULMAK ZOR

Çıkışına izin verilmeyen yağ yüklü gemiler sektörün büyük birçok oyuncusunun da gündeminde. Anılan gemilerde, kendilerine ait ham yağın da bulunduğunu kaydeden Aymar Yağ Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özyurt “İki ülke de ayçiçek yağında oldukça önemli. İki ülkeden yaptığımız ithalat da birbirine yakın seviyelerde. Alternatif ülke bulmak da kolay değil. Arjantin olabilir, yine Romanya olabilir. Ancak oralarda da hasat zamanı sorunu söz konusu. Bu arada hükümet, iç talebi dengelemek için bir dizi tedbir aldı” dedi.