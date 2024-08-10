Yabancıya gayrimenkul satışı %65 düştü

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ARTAN gayrimenkul fiyatları yerli alıcı kadar yabancı alıcılar üzerinde de etkisini gösteriyor. 2024’ün ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yabancıya gayrimenkul satışı metrekare bazında yüzde 65, adet bazında yüzde 43 düşüş gösterdi.

EVA Gayrimenkul Değerleme, yabancı yatırımcıların 2023 ilk altı ay verileri ile 2024’ün aynı döneminde Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını inceledi. Tapu Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı verilerine göre; 2023’ün ilk altı ayında 2 milyon 422 bin 222 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 65 oranında azalarak 852 bin 797 metrekare oldu. Aynı dönemde satış adedi ise yüzde 43 gerileme ile 22 bin 350’den 12 bin 835’e düştü.

YÜZDE 1.9’A GERİLEDİ

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Konut satışı özelinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; 2024’ün ilk altı ayında Türkiye genelinde toplam 10 bin 461 konut satıldı. 2023 yılının aynı dönemine göre 2024 yılı ikinci çeyrekte yüzde 43 düşüş görüldü. Yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki oranı 2023 yılı ilk altı ay sonu itibarıyla yüzde 3.4 iken, bu oran 2024 yılı aynı döneminde yüzde 1.9’a düştü.

ALMANYA VE RUSYA ÖNE ÇIKTI

2024 yılının ilk altı ayında, yabancıların Türkiye genelindeki toplam hisseye isabet eden yüzölçümü bazında tüm gayrimenkul yatırımları incelediğinde, yüzölçümü bazında ilk sırada Almanya yer aldı. Almanya’yı, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Rusya Federasyonu, İngiltere, Azerbaycan, Ukrayna ve Kazakistan takip etti. Toplam gayrimenkul satış adetinde ise geçtiğimiz sene olduğu gibi yine Rusya ilk sırada. Rusya’yı İran, Ukrayna, Almanya, Irak, Kazakistan, Azerbaycan, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan izledi.

HANGİ İLLER TERCİH EDİLDİ

2024’ün ilk altı ayında, tüm gayrimenkul cinsinden alımlara yüzölçümü bazında bakıldığında yabancıların en çok tercih ettiği il İstanbul olurken, İstanbul ilini sırası ile Mersin, Bursa, Yalova, Antalya, Muğla, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Aydın izledi. Satış adeti bazında da yine ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u Antalya, Mersin, Ankara, Yalova, Bursa, Muğla, İzmir, Aydın ve Kocaeli takip etti.

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İSTANBUL’DA İRAN İLK SIRADA

İstanbul’da 2023’ün ilk altı ayında 293 bin 28 metrekare olan yabancıların gayrimenkul edinimleri 2024’ün aynı döneminde yüzde 75 azalarak 74 bin 476 metrekare oldu. Yabancıların toplam adet bazında İstanbul genelindeki tüm gayrimenkul yatırımlarında, ilk sırada İran yer aldı. İran’ı Rusya, Çin, Irak, Azerbaycan, Filistin, Suudi Arabistan, Afganistan, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Konut satış adedi özelinde ise bu yılın ilk altı ayında İstanbul genelinde, 4 bin 559 adet konut satıldı. Böylece, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 40’lık düşüş görüldü. En çok tercih edilen ilçeler ise, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar oldu.

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İLK 6 AYDA EN ÇOK ALIM YAPAN 10 ÜLKE





CARİ AÇIK RİSKİ

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Başkanı Bayram Tekçe, Türkiye’nin ilk kez gayrimenkulde cari açık verme riski olduğunu açıkladı. Tekçe geçtiğimiz günlerde şu bilgileri paylaştı: “Yabancılar ilk 5 ayda 1.4 milyar dolarlık alım yaptılar. Bir önceki yıl toplamı 3.5 milyar dolar, 2022 ise 6.3 milyar dolardı. İlk beş ayda Türklerin yurtdışında yaptığı emlak alım tutarı ise 1.1 milyar dolara yaklaştı. 5-10 yıl önce yıllık 130 milyon dolar seviyesinde yurtdışından alım yapan Türkler, artık ayda bu rakamın iki katını gerçekleştiriyor. Bu yıl Türklerin yurtdışındaki konut yatırımının 3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu tüm zamanların en yüksek rakamı. Gayrimenkulde ilk kez açık vereceğiz gibi görünüyor.”