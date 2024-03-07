Yabancıların 34.3 milyar dolarlık hissesi var

Haberin Devamı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 1 Mart haftasında 75,4 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 54,4 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 8,6 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 4 9ilyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 0,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Gözden Kaçmasın KKM'de düşüş sürüyor Haberi Görüntüle

YABANCILARIN 34.3 MİLYAR DOLARLIK HİSSESİ VAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 355,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 763,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 755,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 676,3 milyon dolar oldu.

Haberin Devamı

Şirket borçlanma senedi stokları 97,5 milyon dolar seviyesinde açıklandı.