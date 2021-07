Yabancılara konut satışında rekor kırıldı

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artışla 20 bin 488'e çıkarken, bu rakam tüm zamanların en iyi ocak-haziran verisi olarak kayıtlara geçti.



AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 552 bin 810 olarak kayıtlara geçti.



Bu dönemde konut satışındaki azalmaya karşın yabancılara yapılan satışlardaki artış dikkati çekti. Söz konusu dönemde dalgalı bir seyir izleyen satışlar, ocakta 2 bin 675, şubatta 2 bin 964, martta 4 bin 248, nisanda 4 bin 77, mayısta 1776 ve haziranda 4 bin 748 olarak kayıtlara geçti. Böylece yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artışla 20 bin 488'e ulaşmış oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 14 bin 262 seviyesindeydi.

Ocak-haziran döneminde yabancılara İstanbul'da 10 bin 108 konut satılırken, bu ili, 3 bin 990 ile Antalya, 1276 ile Ankara, 951 ile Mersin, 584 ile Yalova takip etti.



Bu dönemde en çok konutu 3 bin 70 adetle İran vatandaşları aldı. İranlıları, 3 bin 19 konutla Irak, 1759 ile Rusya, 1277 ile Afganistan, 726 ile Almanya vatandaşları izledi.



"TRABZON VE SAMSUN HAZİRANDA İLK 10'A GİRDİ"



Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancılara satılan konutların haziranda yıllık bazda yüzde 185, ilk 6 ayda ise yüzde 44 arttığını belirterek, artışların sektöre moral olduğunu söyledi.



Aşılanma süreciyle toplumsal bağışıklığın kazanılması, uçuş trafiğinin ve turizmdeki performansın kademeli yükselmesinin gayrimenkul sektörüne etkilerinin olumlu seyrettiğini dile getiren Akbal, sözlerine şöyle devam etti:



"Haziranda yabancıların en çok konut satın aldığı 10 şehir sıralamasında Samsun ve Trabzon da yer aldı. Yabancılar yaz döneminde Türkiye'de sadece İstanbul, Antalya ve Muğla'ya değil, Samsun ve Trabzon gibi farklı bölgelere de yatırım yapıyor. Bu iki il başta olmak üzere Karadeniz sahil kentlerini, iklim ve doğa koşulları tercih edilir kılıyor. Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen alıcılar için yeşil ve mavinin buluştuğu bir lokasyonda yer alan bu kentler, konut fiyatlarının İstanbul, Antalya gibi şehirlere kıyasla daha uygun olması, ulaşımın rahatlığı ve şehir karmaşasının yaşanmaması, turizm merkezleri ve doğa parklarının olması gibi özellikleriyle gayrimenkul, konut ve arsa alımı noktasında da cazip."



Akbal, Avrupa’dan Orta Doğu'ya alıcıların çeşitlendiği bu dönemde Kanada'nın da listeye girdiğini, bunun sürpriz olmadığını, ilerleyen dönemlerde listede yeni ülkelerin de görülebileceğini sözlerine ekledi.



"İLK 6 AYLIK RAKAMLAR YIL SONU REKORUNUN HABERCİSİ"



Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise haziranda satış rakamlarının 5 bin bandına yaklaştığını belirterek, 6 aylık rakamın ise tarihte ilk kez 20 bini aşarak 20 bin 488 olarak gerçekleştiğini söyledi.



Haziranda henüz turizm sezonu tam başlamadan elde edilen bu başarının sektörü mutlu ettiğini dile getiren Özgün, "İlk 6 aylık rekor, yıl sonundaki rekorların da habercisi. Yaz mevsimi, turizm sezonunun ve uçuşların açılması, kısıtlamaların kalkması gibi etkenler sayesinde yıl sonu için artık beklentimiz en az 50 bin adet." dedi.



Özgün, Türkiye'nin bu yıl yabancıya satıştan elde edeceği gelirin 7 milyar dolar olmasını beklediklerini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yabancıya satışta 2025 hedefi 20 milyar dolar. Hem satış rakamlarının hem de gelirin artması için elimizden geleni yapıyoruz. Yabancıya gayrimenkul satışı ülkeye direkt döviz kazandırması açısından çok önemli. Bu konuda Türkiye'nin cari açığının kapatılması, ev alan yabancıların konaklarken çok daha fazla harcama yaparak ekonomiye katkı sunması gibi çok önemli avantajları var. Dünyanın hemen her noktasından konut talebi var. Üreticiler olarak bu talepleri cevaplarken doğaya ve insana saygılı, yeşili odak noktasına alan, yatay mimariye sahip projeleri öne çıkarmalıyız."



"YABANCIYA SATIŞTAKİ ARTIŞ SEKTÖRE CAN SUYU OLDU"



Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da rakamların, yabancı yatırımcının ne olursa olsun Türkiye'ye bakış açısının değişmediğini, güven duyduğunu gösterdiğini söyledi.



Döviz kurundaki artışın fiyatları yabancı yatırımcı açısından ilgi çeker hale getirdiğini dile getiren Özyurt, "Yabancıya satılan konutta artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Bu, sektöre can suyu oluyor." diye konuştu.



Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da bu dönemde gurbetçilerin markajına girdiklerini ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Salgın, yerli yatırımcı kadar yabancı yatırımcı ve gurbetçi beklentilerini de tümüyle değiştirdi. Yabancı yatırımcı, yaşamını da işini de ülkemize taşımak istiyor. İzole ve güvenli yaşam beklentisiyle de geniş balkonlu bahçeli, merkezi lokasyonlarda yer alan projelere yöneliyor. Turizm sezonunun tam olarak açılması ve bu etkenler konut satış rakamlarını daha da yukarıya taşıyacaktır."

"YABANCININ KONUTA AYIRDIĞI BÜTÇE SALGIN ÖNCESİNE GÖRE YÜZDE 20 ARTTI"



Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da haziranda yerliye yapılan satıştaki düşüşün geçici olduğunu kaydederek, gelecekte tekrar artışa geçileceğini söyledi.



Bahadır, "Özellikle turizm sektörünün hareketlenmeye başladığı ve gurbetçilerin yurda giriş yaptığı şu dönemlerde yakın gelecekle ilgili iyimser olmak son derece gerçekçi bir tavır olur. Gurbetçilerin ilgisiyle toparlanma sürecindeki sektörün ibresi daha yukarıya dönecek." diye konuştu.



İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da salgınla birlikte ev alma tercihlerinde yaşanan değişimin, yabancı yatırımcı ve gurbetçileri de etkisi altına aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:



"Yabancı yatırımcılar, salgın sonrasında eve kapanmaların ve doğaya özlemin etkisiyle geniş balkonu olan ve özellikle de bahçeli konutları tercih etmeye başladı. Bu tarz evlere talep artışı, beraberinde yatırım bütçelerinin de yukarı çekilmesine neden oldu. Bize konut almak üzere gelen yatırımcıların yüzde 10'u yabancı ve gurbetçilerden oluşuyor. Yabancının konut almak için ayırdığı yatırım bütçesi de salgın öncesine göre yüzde 20 civarında artış gösterdi."

