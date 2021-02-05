Yabancılar ortalama 1 milyonluk ev alıyor

Diğer bir çok ülkeye kıyasla fiyat avantajının yanında 250 bin dolar değerinde mülk alanlara vatandaşlık hakkının tanınması da yatırımları artıran önemli bir unsur. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER), Türkiye’nin 12 şehrinde gayrimenkul yatırım geçmişi bulunan, 48 ülkeden 410 yatırımcıyla saha çalışması yaparak yabancıların yatırımlarını analiz etti. Yapılan çalışmaya göre, yabancı yatırımcıların Türkiye’de satın aldığı gayrimenkullere ödedikleri ortalama tutar 161 bin 500 dolar (yaklaşık 1.1 milyon lira), konut segmentinde bu rakam 150 bin 750 dolar (yaklaşık 1 milyon lira) olarak gerçekleşti.

ALINAN SATILMIYOR

GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal’ın sonuçlarını açıkladığı araştırmaya göre, yabancıların Türkiye’den mülk alma sebeplerinin başında yüzde 45 ile yatırım yapmak geliyor. Bunu yüde 30.5 ile kısa süreli tatil, yüzde 27.8 ile kalıcı hayat, yüzde 27.6 ile vatandaşlık almak takip ediyor. Türkiye’ye yatırım yapan 4 yabancıdan sadece 1’inin vatandaşlık amaçlarken, yatırımcıların yüzde 92.7’si gayrimenkullerini elinde tutuyor.

SAĞLIK VE TATİL İÇİN DE ALIYORLAR

GİGDER araştırmasına göre Körfez bölgesi ağırlıklı olarak yatırım amaçlı gayrimenkul alıyor. Rus ve Almanlar ise Türkiye’yi tatil için tercih ediyor. Ürdünlüler, yüzde 89.5’lik oranla yatırım için Türkiye’yi seçiyor. Ruslar, yüzde 76.5, Almanlar da yüzde 64 ile tatil amacıyla yatırım yapıyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için yatırım yaptığını söyleyenlerin başında da Ruslar geliyor.