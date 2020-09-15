Yabancılar konuta yeniden ilgi göstermeye başladı

Yabancılara geçen ay satılan 3 bin 893 adet konut, tarihin en yüksek ağustos rakamları olarak kayıtlara geçerken, yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki satışları da geçmiş oldu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yurt içinde ilk görüldüğü mart ayında gerilemeye başlayan yabancıya konut satışları 5 ay üst üste düşse de ağustos ayıyla birlikte tekrar yükselişe geçti.



Salgının en yüksek noktasına ulaştığı nisan ayında son 7 yılın en düşük aylık satışlarının görüldüğü yabancıya satışlarda, geçen ay satılan 3 bin 893 adet konut, tarihin en yüksek ağustos rakamları olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayındaki yabancıya konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışa işaret etti. Böylece yabancıya konut satışı pandemi öncesine dönmüş oldu.



Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde toplam 20 bin 896 adet konut yabancıların olurken, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 27 bin 748 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu veriler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lük düşüşe işaret etse de sektör temsilcileri, yılın kalan dört ayında yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda 2019 satış rakamlarının yakalanabileceğini tahmin ediyor.



YABANCILARIN İLK TERCİHİ İSTANBUL



İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sırayı koruyor. Geçen ay İstanbul'dan 1648 konut satın alan yabancılar, Ağustos 2019'da 1549 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, ağustosta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 6,4 artış kaydetti.

Antalya, satılan 784 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 288 konutla Ankara, 148 konutla Mersin ve 133 konutla Yalova takip etti.

Yabancılar 8 aylık dönemde İstanbul'dan 9 bin 596, Antalya'dan 4 bin 107, Ankara'dan 1482, Yalova'dan 653 ve Bursa'dan 643 konut satın aldı.



EN ÇOK KONUTU İRANLILAR ALDI



Türkiye'den ağustosta en fazla konutu 640 adet ile İranlılar aldı. İranlıları 592 konutla Iraklılar, 366 konutla Ruslar, 156 konutla Afganlar ve 154 konutla Azeriler izledi.



Yılın ocak-ağustos döneminde liderliği 3 bin 808 konutla İranlılar sürdürdü. Söz konusu dönemde Iraklılar 3 bin 339, Ruslar 1447, Afganlar 1111 ve Azeriler 700 konutun sahibi oldu.



"GÜÇLÜ TOPARLANMA EYLÜLDE DE SÜRECEK"



Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ağustosta yabancıya konut satışının temmuzda göre yüzde 42 arttığını söyledi.



Ağustosta uluslararası yatırımcıya 3 bin 893 adet konut satışı gerçekleştirildiğini anımsatan Akbal, geçen yılın ağustos rakamlarının üzerine çıkılmasıyla ve güçlü toparlanmayla sektörün moral bulduğunu vurguladı.



Akbal, uluslararası yatırımcının Türkiye'ye ilişkin konut talebinin pandemi öncesine geri döndüğünü kaydederek, "Özellikle uluslararası uçuşların tekrar başlaması, uluslararası yatırımcının ertelenen alım talebinin satışa dönüşmesiyle sonuçlandı. Uçuş trafiğindeki gevşeme ve bugüne kadarki alım dinamiklerini göz önünde bulundurduğumuzda, ağustosa benzer bir istatistiğin eylülde de gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



"UYGUN FİZİKİ ŞARTLAR OLUŞUR OLUŞMAZ YABANCI YATIRIMCI GELDİ"



Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise ağustos itibarıyla sektörde yatırımcı profiline yabancıların da katıldığını belirterek, "Yabancı yatırımcı satın alma için uygun fiziki şartları yakalar yakalamaz harekete geçti." dedi.



Özyurt, "Kurdaki artış, uçuşların başlaması ve turizm sektöründeki hareketlilik, yabancı yatırımcı taleplerini satışa dönüştürdü. Konut geliştiriciler açısından son 3 aylık dönem, zorlu geçen 2 aylık dönemin yaralarının sarıldığı ve projelerin satışlarının tamamlanmaya başlandığı bir süreç oldu." diye konuştu.

Yabancıya konut satış adedinin tekrar 4 binlere yaklaşmasının sektörde olumlu hava oluşturduğunu dile getiren Özyurt, uygun fiziki şartların devamı halinde artışın yılın kalan döneminde de süreceğini anlattı.



Özyurt, konutta artık yeni planların yapıldığını, lansmanların ve yeni yatırımların konuşulacağını kaydederek, yabancıların yeni projelere de ilgi göstermesini beklediklerini aktardı.



Sektörde genel satışlar açısından son 3 ayda yaraların sarıldığını kaydeden Özyurt, sıkça tartışılan arz- talep dengesinde ibrenin tersine döndüğünü bildirdi.

Özyurt, stokların erime hızındaki artışın yıl sonuna kadar devam edeceğini, yeni konut ihtiyacının kaçınılmaz bir hal alacağını sözlerine ekledi.



"YABANCI YATIRIMCIDA HENÜZ YOLUN BAŞINDAYIZ"



İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da yabancı yatırımcının son 3 aydır artan konut satış trendine ağustosta dahil olduğunu belirterek, döviz kurlarındaki hareketliliğin bir fırsat olarak görüldüğünü söyledi.



Ağustosta yabancı yatırımcının yüzde 8 ile artıya geçtiğini dile getiren Çulhalık, "Yabancı yatırımcı açısından henüz daha yolun başındayız. Önümüzdeki aylardaki artışın daha da yükseleceğini söyleyebiliriz." dedi.



Çulhalık, artık konut arzının yeterli düzeyde olmadığını ve sektörde faaliyet gösteren firmaların yeni yatırımlara odaklanmaya başlandığını kaydederek, yabancılara yönelik tanıtımlarla uluslararası yatırımların bu projelere çekilebileceğini anlattı.



Bu sayede yabancıya satış adedinde önemli rakamların yakalanabileceğini vurgulayan Çulhalık, özellikle 2021 yılında yabancıya konut satış adedinde tarihi zirvelerin görülmesini beklediklerini vurguladı.



Çulhalık, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel düşünüldüğünde yabancıya satış rakamlarının istenilen düzeylerde olmadığını belirterek, pandeminin bitmesi sonrası iyi bir tanıtım çalışmasıyla ülkeye çok önemli bir döviz girdisinin sağlanabileceğini sözlerine ekledi.