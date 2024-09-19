Yabancılar hisse sattı

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 13 Eylül haftasında 320,6 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 1 milyar 646,6 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 1,2 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 1 milyar 364,6 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 48,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

STOKLAR 33.6 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 33 milyar 645,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 14 milyar 734 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 612,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 842,1 milyon dolar oldu.

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Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 290,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.