×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Yabancılar hisse sattı

Güncelleme Tarihi:

#Yabancı İşlemleri#Borsa İstanbul#Hisse
Yabancılar hisse sattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 15:05

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 19,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 682,9 milyon dolarlık DİBS alırken, 19,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 20,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Ağustos itibarıyla 34 milyar 846,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Ağustos'ta 34 milyar 706,4 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 153,3 milyon dolardan, 13 milyar 862,8 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 393 milyon dolardan 371 milyon dolara geriledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yabancı İşlemleri#Borsa İstanbul#Hisse

BAKMADAN GEÇME!