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Yabancılar hisse sattı

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#Yabancı#Hisse#Piyasa
Yabancılar hisse sattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 14:41

Merkez Bankası verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler hissede satış yaptı.

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Yurt dışındaki yerleşik kişiler Borsa İstanbul'da hisse satışında bulundu. Merkez Bankası verilerine göre, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 27 Ekim haftasında 67,7 milyon dolar hisse satışı yaptı.

Aynı hafta Devlet İç Borçlanma Senetleri satımları 10,4 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 0,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) alımları 7,6 olurken, DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 2,4 milyon dolar seviyesinde oluştu.

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YURT DIŞINDA YERLEŞİKLERİN 28,6 MİLYAR DOLARLIK HİSSESİ VAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 620,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 75,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 187,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 307,6 milyon dolar oldu.

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Şirket borçlanma senedi stokları 58,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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#Yabancı#Hisse#Piyasa

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