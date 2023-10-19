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Yabancılar hisse sattı

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#Yabancı#Hisse#Piyasa
Yabancılar hisse sattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 14:36

Yurt dışında yerleşik kişiler hisse piyasalarında satışta bulundu.

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Borsa İstanbul'da düşüş sürerken yabancıların hisse sattığı belirlendi. Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 13 Ekim haftasında 12,6 milyon dolar hisse satışı yaptı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 1,1 milyon dolar oldu. 

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları 1,2 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 1,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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31,4 MİLYAR DOLARLIK HİSSELERİ VAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 453,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 106,2 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 192,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 310,7 milyon dolar oldu.

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Şirket borçlanma senedi stokları 62,8 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

 

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#Yabancı#Hisse#Piyasa

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