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Yabancılar hisse alıyor

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#Hisse#Piyasa#Yabancı
Yabancılar hisse alıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 14:38

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse alımları sürüyor.

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 19 Ocak haftasında 145,6 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 40,3 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 48,9 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları net 4,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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STOKLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 83,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 880,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 739,7 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 690,9 milyon dolar oldu.

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Şirket borçlanma senedi stokları 89,3 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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#Hisse#Piyasa#Yabancı

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