Yabancılar hisse alımına devam etti

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 9 Şubat haftasında 36,8 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 13,5 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 1,4 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları net 1,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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34.8 MİLYAR DOLARLIK HİSSELERİ VAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 804,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 766,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 752,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 674,6 milyon dolar oldu.

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Şirket borçlanma senedi stokları 92,4 milyon dolar seviyesinde açıklandı.