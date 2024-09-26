Yabancılar hisse aldı

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 20 Eylül haftasında 96,1 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 1 milyar 582,9 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 2,9 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları ise 23,1 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 3,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

34.9 MİLYAR DOLARLIK HİSSELERİ VAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 892,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 16 milyar 199,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 620,8 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 4 milyar 801,6 milyon dolar oldu.

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Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları , milyon dolar seviyesinde açıklandı.