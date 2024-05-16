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Yabancılar hisse aldı

Güncelleme Tarihi:

#Hisse#Piyasa#Borsa İstanbul
Yabancılar hisse aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 14:54

Yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde alım yaptı

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 10 Mayıs haftasında 84,7 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 2 milyar 832,6 milyon dolar oldu. 

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 19,2 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları net 17,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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HİSSE STOGU 40.3 MİLYAR DOLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 40 milyar 382,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 6 milyar 796,0 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 695,0 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 2 milyar 423,1 milyon dolar oldu.

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Şirket borçlanma senedi stokları 229,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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#Hisse#Piyasa#Borsa İstanbul

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