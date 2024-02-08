Yabancılar hisse aldı

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 2 Şubat haftasında 62,5 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 51,2 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 7,7 milyon dolar, DİBS (Teminat) alımları net 5,4 olurken DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları net 3,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 32 milyar 238,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 754,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 728,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 681,3 milyon dolar oldu.

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Şirket borçlanma senedi stokları 92,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.