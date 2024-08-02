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Yabancılar geçen hafta 1.3 milyar dolar tahvil aldı

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#MERKEZ Bankası#TCMB#Dolar
Yabancılar geçen hafta 1.3 milyar dolar tahvil aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 07:00

MERKEZ Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verileri, geçen hafta yabancı yatırımcıların tahvilde güçlü alım yaptıklarını ortaya koydu.

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Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Temmuz haftasında net 128.5 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 1 milyar 360,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Temmuz itibarıyla 41 milyar 448 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Temmuz’da 40 milyar 588 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 12 milyar 292 milyon dolardan 13 milyar 696,5 milyon dolara, ÖST stokları da 410,9 milyon dolardan 416,6 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan, TCMB’nin dün açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre ise, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 26 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 156.8 milyar lira artarak 17 trilyon 401 milyar 922 milyon 768 bin liraya yükseldi.

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#MERKEZ Bankası#TCMB#Dolar

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