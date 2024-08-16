Yabancılar 3 haftada 600 milyon dolarlık hisse sattı

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Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 323.5 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 17.6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı. Yabancının üç haftalık hisse satışı 600 milyon doları aştı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Ağustos itibarıyla 39 milyar 23 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Ağustos’ta 36 milyar 138 milyon dolara indi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 484.1 milyon dolardan 13 milyar 427.8 milyon dolara, ÖST stokları ise 432 milyon dolardan 431.2 milyon dolara geriledi.

YATIRIM FONLARINDA BÜYÜME İVMESİ SÜRDÜ

Öte yandan, yerli yatırımcıların yatırım fonlarına ilgisi artan maliyetlere karşın sürüyor.

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Yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan sıfır stopaj oranı 1 mayıs itibarıyla yüzde 7.5’e çıkarılsa da geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 31 Ekim’e uzayan bu istisna, yüzde 2.5’lik maliyet avantajı sağlıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) derlenen verilere göre, 9 Ağustos haftasında yatırımcı sayısı 5 milyon 203 bin 865’e çıkarken, bu kişilerin portföy değeri 3.4 trilyon liraya yükseldi. Stopaj artışına rağmen yatırım fonlarının portföy değeri, 31 Temmuz’da yıllık yüzde 146 artış kaydederek, 3 trilyon 289 milyar 978 milyon lira seviyesini görmüştü. Bu tarihte gerçek kişilere bakıldığında, tüm yaş gruplarındaki fon yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 31 artışla 4 milyon 936 bin 16 olurken, sahip oldukları portföy değeri yüzde 189 artışla 2 trilyon 84 milyar 908 milyon liraya çıktı. Tüzel kişilerde ise yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 18.5 artışla 186 bin 708’e, portföy değeri yüzde 103 yükselişle 840 milyar 318 milyon liraya ulaştı.

Fon Turkey Kurucusu Onur Duygu, sıfır stopaj avantajının fon piyasasının büyümesine olumlu katkılar sunduğun değerlendirmesinde bulundu.