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Yabancı ziyaretçi sayısı Haziran'da arttı

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#Turist#Tatil#Turizm
Yabancı ziyaretçi sayısı Haziranda arttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 11:06

2024 yılı Haziran ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %4,95 artış kaydedildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı Haziran ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,95 oranında bir artış göstererek 5 milyon 860 bin 446 oldu. Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 236 bin 528'i ( 4.04% ) günübirlikçi olarak belirlendi.

Haziran ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya %38,20 (2 238 663 )                    
2-İstanbul %27,96 ( 1 638 399 )                    
3-Muğla %9,71 ( 569 111 )                    
4-Edirne %7,29 ( 427 185 )                    
5-İzmir %3,43 ( 200 904 ) 

YILIN İLK YARISI

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2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %10,33 artış göstererek 21 milyon 644 bin 659 oldu. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 493 bin 287'si (2.28%) günübirlikçi olarak belirlendi.

Ocak-Haziran döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.                    
                    
1-İstanbul %39,56 (8 562 167 )                    
2-Antalya %27,20 (5 886 594 )                    
3-Edirne %9,47 (2 049 794 )                    
4-Muğla %5,69 (1 232 255 )                    
5-Artvin %3,50 (757 028 )

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#Turist#Tatil#Turizm

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