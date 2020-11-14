Yabancı yatırımcıya ‘paket Programlı arabuluculuk’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, yatırım mevzuatının güncelleneceği ve alternatif çözüm yollarının destekleneceği açıklamasının ardından gözler bu konuda Bakanlığın atacağı adımlara çevrildi. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, ticaret, iş, enerji, inşaat gibi her alanda uzman arabulucuların çalıştığı merkezlerle “paket program arabuluculuk” modeline geçileceğini, yabancı işadamlarının sorunlarının da bu merkezlerde hızla çözülüp, bu kararların Türkiye ve kendi ülkelerinde uygulanabileceğini söyledi.



MAHKEME İLAMI GİBİ

ABD’deki gibi başta Kat Mülkiyeti Kanunu kaynaklı komşu uyuşmazlıkları olmak üzere hukuki sorunlarla ilgili her alanda arabuluculuğa gidilebileceğini, çok farklı, tam ihtiyaca uygun çözümler bulunabileceğini ve bu kararların mahkeme ilamı gibi uygulanabileceğini anlatan Öztatar, yeni modeli Hürriyet’e şöyle anlattı: “Geçen yıl Ağustos’ta Singapur Konvansiyonu’na taraf olduk. Şu anda Meclis’te ve inşallah kısa sürede kabul edilecek iç hukukumuz haline gelecek. İlk etapta 49 ülke vardı, şu anda 54 ülke anlaşmaya taraf. Bu anlaşmanın devreye girmesi ile Türkiye olarak artık şunu sağlıyoruz. Yarın Katarlı bir işadamı ile bizim bir sorunumuz olduğunda hiçbir uzun süreç ya da yargıya gitmeyecek. Gelecek, Türkiye’de arabulucukta sorununu çözecek ve o arabulucuk anlaşmasını da doğrudan götürüp Katar’da icra edebilecek. Katar’daki işadamı de gelip Türkiye’de icra edebilecek. Hukuki sorunlar çok kısa zamanda ve iki tarafın da ihtiyacına uygun şekilde arabulucuda anlaşma ile çözecek.”

TAHKİM İMKÂNI

Yanında tahkim imkânı ile birlikte bunun sağlanacağını kaydeden Hakan Öztatar, “Arabulucuda sorun çözülemezse tahkime de gidilebilecek. Bu da yabancı yatırımcı için Türkiye’nin bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak. Bu imkanlarla ve bunu başarabilirsek Türkiye büyük ilerleme sağlayacak. Sonunda yargılamalar azalırsa hakimimiz bir günde 40 dosya ile değil 20 dosya ile duruşmaya çıkabilse, dosyaya daha çok zaman ayıracak vatandaşa daha çok zaman ayıracak. Bu sorun sadece bizim sorumuz değil. Dünyanın her yerinde uzun yargılama bir sorun” dedi.

GEÇMEK ZORUNDAYIZ

Artık uzman arabuluculuğa geçilmesi gerektiğini belirten Hakan Öztatar, “İş hukukunda var ama ticari davalarda yok. Bir-iki ay içerisinde bu alanlarda da uzman arabuluculuğa geçmeyi hedefliyoruz. Örneğin, siz geldiniz konu inşaat alanında uyuşmazlık... O merkezde inşaat piyasasını da hukukunu da bilen, hatta her meslekten uzman arabulucular olacak. Merkezler uzmanlaşacak. İnşaat, enerji, iş, sağlık, spor hukuku. Bu programla amacımız en fazla beş ay içinde sorunun kesin şekilde çözümlenmesi. Çözümlenmezse, ister mahkemeye git ister tahkime git. Buraya geldin diye bir kaybın yok. Çünkü arabuluculuk süreci zaten gizli. Burada konuşulanlar mahkemede kullanılamaz. Biz böyle bir kültürün oluşturulmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Paket program nedir?

Dünya örneklerine bakıldığında bu işin arabuluculuk merkezleri tarafından yapıldığına dikkat çeken Hakan Öztatar, “Bu merkezler bu işin kaliteli yapılmasını sağlıyorlar. Ben buna ‘paket program’ diyorum. ‘Paket program’ ne? Sizin bir ihtilafınız var bir arabuluculuk merkezine başvurdunuz. O arabuluculuk merkezi öyle bir donanımlı olacak ki, her meslekten arabulucu görev yapacak. Sizin uyuşmazlığınız yargıya veya başka bir yere gitmeden mutlaka çözülecek. Böyle bir merkez kurguluyoruz. En az üç oda olacak. Genel büyük bir oda olacak toplantı yapılacak. İki arabulucuya verdiğimiz odalar olacak. Bazen bir tarafı, bazen diğer tarafı bir tarafa alacaksınız. Sekreterya hizmeti verilecek. Taraflar avukatları ile görüşebilecek” diye konuştu.