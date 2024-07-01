‘Yabancı yatırımcının ilgisi artacak’

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Turizm sektörü enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşmasına odaklandı. Bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali’nin 6’ncı durağı olan Van’da bir araya geldiğimiz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektöre yönelik değerlendirmelerde bulundu. Mevcut enflasyonun sektöre etkisini değerlendiren Ersoy, “Enflasyon turizmci olarak bizi de rahatsız ediyor. Ancak Türkiye’nin kalıcı bir ekonomik programı oluşmuş durumda. En büyük önceliğimiz ve isteğimiz, enflasyonla mücadelenin öngörülen tarihte başarılı bir şekilde sonuçlanması; ondan sonra da zikzakların oluşmaması. Önemli olan, hedefe uygun bir şekilde bu mücadelenin tamamlanması” dedi.

‘YABANCI ORTAKLI YATIRIMLAR ARTACAK’

Türkiye’nin 2021’de girdiği gri listeden geçen hafta cuma günü itibarıyla çıkarılmasının turizme etkisini de değerlendiren Bakan Ersoy, gri listeden çıkışın turizmde yabancı ortaklı yatırımları artıracağına işaret etti.

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Ekonomide istikrar olduğu sürece yabancı yatırımcının Türk turizm sektörüne her zaman ilgisi olduğunu dile getiren Ersoy, “Gri listeden çıkış ilk etapta yabancı yatırımcının turizm sektörüne ilgisini artırıyor. Aynı şekilde yatırım miktarını da artırıyor. Gri listeden çıkış sonrası yabancı ortaklı yatırımlarda artış göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.





Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği ve 16 şehri kapsayan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin altıncı durağı Van oldu. Dokuz gün boyunca sürecek festival kapsamında konser, sergi ve söyleşiler düzenleniyor.

KALIŞ SÜRELERİNDE AZALMA BEKLENTİSİ

Öte yandan, 2022’de 10.3 gece olan ortalama kalış süresi 2023’te yıllık yüzde 5 gerilemeyle 9.8 geceye düşmüştü. Bakan Ersoy, kalış süresindeki azalmanın bu yıl da sürmesini beklediklerini kaydetti. Kalış sürelerinin azalmasıyla ilgili farklı nedenlerin öne çıktığını aktaran Ersoy, “Pandemi gibi krizler yaşarsanız, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada turistlerin ‘daha az sıklıkla ama daha uzun süreli seyahatler’ yaptıklarını görürsünüz. Bu nedenle ortalama 9.8 gün normalleşme açısından önemli ve sağlıklı bir gösterge” dedi. Hangi destinasyonlara hitap edildiğinin de kalış sürelerini etkilediğini ifade eden Ersoy, yolcunun ne kadar uzak destinasyondan gelirse o kadar uzun konakladığına işaret etti ve bu kapsamda ABD ve Çin pazarına odaklandıklarını anlattı: “İleriye dönük öngörülerimiz ortalama kalış sürelerinin azalacağı yönünde. Bu nedenle uzak destinasyonlardan turist getirmeye odaklanıyoruz. Yeni büyük hedef destinasyonlar oluşturmaya çalışıyoruz. ABD’den, Uzakdoğu’dan turist almamız lazım. Hem ortalama kalış süreleri yüksek hem de harcama oranları yüksek.”

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‘EURO 2024’E RAĞMEN AVRUPALI TURİST AZALMAYACAK’

Bakan Ersoy, bu yıl Almanya’da düzenen Euro 2024 ve Paris Olimpiyat Oyunları’na rağmen Avrupa’dan gelecek turist sayısında azalma öngörmediklerini de anlattı. Ersoy, “Yılı 60 milyon turist ve 60 milyar dolarlık turizm geliriyle kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Ersoy ayrıca, Türkiye’den 10 bin kişinin Avrupa kupası için Almanya’ya gittiğini; ‘bu kişilerin potansiyel Ege Bölgesi müşterisi’ olduğunu ifade etti.